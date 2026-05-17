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Política

ELECCIONES EN ANDALUCÍA: especial informativo, en directo

Juan Pablo Polvorinos dirige este domingo desde las 20:00 horas el análisis del vuelco estructural del tablero político hacia la derecha.

Libertad Digital

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Libertad Digital y esRadio emiten este domingo un programa especial para desgranar el desenlace de las elecciones en Andalucía. La cita marca el punto final a un rally electoral de cinco meses que comenzó el 21 de diciembre en Extremadura y que ha movilizado a 14 millones de votantes, un tercio del censo nacional. Este volumen de participación ofrece una radiografía real de la intención de voto ciudadana que trasciende los sondeos previos. En el directo estarán Federico Jiménez Losantos, Carlos Cuesta, Dieter Brandau y Luis Herrero.

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