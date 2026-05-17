Nueva noche negra para Sánchez: Montero obtiene el peor resultado histórico en Andalucía

La debacle de María Jesús Montero en Andalucía no solo agrava el deterioro electoral de los socialistas en uno de sus antiguos bastiones, sino que golpea directamente el núcleo duro del sanchismo tras perforar el suelo histórico cosechado en 2022 con Juan Espadas con 28 escaños. Montero no es una dirigente periférica ni una candidata accidental, sino que forma parte del paisaje político y orgánico de Pedro Sánchez siendo una de sus personas de máxima confianza y uno de los rostros más reconocibles.

El diagnóstico estaba asumido incluso antes del cierre de las urnas. El PSOE había rebajado tanto las expectativas, viendo la debacle que auguraban los sondeos, que el objetivo ya no era disputarle la victoria a Juanma Moreno, sino evitar que pudiera gobernar en solitario y obligarle a depender de Vox. El retroceso de una formación que fue hegemónica durante 37 años —en 1982 alcanzó su techo histórico con 66 escaños al frente de la Junta— constituye por sí mismo un hecho político de primer orden, más aún después de apartar del Ejecutivo a uno de sus principales pesos pesados, lo que vuelve a evidenciar la errática estrategia del presidente con sus ministros candidatos.

La lectura en clave nacional resulta inevitable. Tras los precedentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Andalucía se había convertido dentro del PSOE en una auténtica prueba de fuego, una especie de primera vuelta de las futuras elecciones generales. En el entorno de Pedro Sánchez han tratado durante semanas de evitar que estos comicios se interpretaran como un plebiscito sobre el presidente del Gobierno. Sin embargo, cada derrota territorial alimenta de nuevo la misma conclusión, dentro y fuera del partido: el desgaste tiene un epicentro claro y lleva el nombre de Sánchez.

Pese a ello, no habrá introspección. No se esperan cambios de rumbo ni revisión estratégica en el PSOE. En La Moncloa mantienen intacta la hoja de ruta de la resistencia, ya con la mirada puesta en el Comité Federal a finales de junio. Aunque el partido siga perdiendo poder territorial y acumulando derrotas, Sánchez no contempla abrir ningún debate interno sobre su continuidad ni alterar el calendario político para adelantar las generales. La consigna sigue siendo aguantar.

Como ya ocurrió en anteriores citas con las urnas, el presidente del Gobierno no ha estado presente en Ferraz. Este lunes presidirá a las 10:00 el Comité Ejecutivo Federal y, posteriormente, viajará a Ginebra para participar en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud junto a la ministra de Sanidad, Mónica García. Un desplazamiento que coincide de lleno con la resaca electoral y con el hundimiento de Montero que supone una nueva noche negra para Sánchez.