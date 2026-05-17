Rufián se sube al carro del éxito de Adelante Andalucía: "Las izquierdas españolas son el problema"

Cuando el escrutinio todavía estaba en un 80%, Gabriel Rufián ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que ha explicado su análisis del resultado de las elecciones andaluzas. Una noche electoral en la que la gran novedad ha sido el excelente resultado de Adelante Andalucía, la formación de extrema izquierda regional que Teresa Rodríguez desgajó de Podemos ha superado a su gran rival en el ala más radical del escenario político andaluz: la unión de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

Además, ha sido una paliza: más de tres puntos de ventaja y, pasado el 90% del escrutinio, ocho escaños frente a cinco, cuando antes tenían dos y siete, respectivamente.

3 cosas: 1) Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 17, 2026

Para Rufián, la conclusión de este resultado es que "es el momento de las izquierdas soberanistas", pero eso sí, se trata de "un momento que deben saber interpretar y liderar" y que "la conclusión no puede ser" que si a alguien le va bien "que le den a los demás".

Además, según el diputado separatista "las izquierdas españolas deben saber aceptar" que "son el problema", por lo que ahora les corresponde "escuchar y ayudar".

Rufián también cree que las andaluzas nos dicen que "al PP y a Vox se les puede minar y ganar": optimizando la oferta electoral y con ciencia y "provincia a provincia". Es una idea un tanto estrambótica si observamos que entre ambos partidos suman 13 diputados más que la mayoría absoluta, además de sumar más del 55% de los votos.

Finalmente, el de ERC lanza un mensaje que parece un intento de avanzar en su propia estrategia, mandándole "un abrazo enorme" a Teresa Rodríguez –que por cierto no se presenta a estas elecciones y ha anunciado este mismo lunes que padece un cáncer– a la que dice que han "marcado el camino".