Los colegios electorales de las ocho provincias de Andalucía abren sus puertas a las 09:00 horas para dar comienzo a una jornada electoral que marcará el rumbo de la comunidad durante los próximos cuatro años.
Libertad Digital y esRadio emiten este domingo un programa especial para desgranar el desenlace de las elecciones en Andalucía. En el directo estarán Federico Jiménez Losantos, Carlos Cuesta, Dieter Brandau y Luis Herrero.
A partir de las 20:00 horas, el equipo de Libertad Digital y esRadio analizará si los socialistas logran frenar una caída que les ha dejado fuera de la lucha por el liderazgo político en gran parte del territorio nacional.
El programa especial también podrá verse a través de YouTube en nuestro canal oficial de esRadio.
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10,30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña.
Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11,00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10,00 horas.
Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.
Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.
La jornada electoral estará vigilada por un dispositivo integrado por 14.583 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 5.584 efectivos de la Policía Nacional y 8.999 de la Guardia Civil. El operativo contará además con el apoyo de la Unidad Adscrita a la Junta y de las policías locales.
Entre la apertura y el cierre de urnas, la Junta de Andalucía ofrecerá tres avances de participación durante la jornada: a las 11:30, 14:00 y 18:00 horas.
Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán operativos hasta las 20:00 horas.
De momento, la Junta Electoral Central ha suspendido el uso de la versión digital del DNI a través de la aplicación miDNI en las elecciones andaluzas tras solicitarlo el PP, hasta que se "garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".
La forma más habitual de participar en las elecciones es acudir presencialmente a la mesa electoral asignada para emitir el voto. Para identificarse ante los miembros de la mesa, se puede presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que estos documentos incluyan fotografía.
La normativa permite además que estos documentos estén caducados y sigan siendo válidos para votar, aunque siempre deben presentarse en su formato original. No se admiten fotocopias. En el caso del DNI, tampoco es válido el resguardo de renovación o solicitud, ya que no incluye fotografía que permita identificar a la persona votante.
Para esta jornada electoral, los 785 municipios andaluces activarán 3.756 colegios electorales, que albergarán un total de 10.403 mesas electorales integradas por 31.209 miembros.
Por provincias, Sevilla será la que concentre más dispositivos, con 687 colegios y 2.607 mesas, seguida de Málaga con 599 centros y 1.772 mesas, y Cádiz con 570 colegios y 1.547 mesas. En el extremo opuesto, Huelva contará con 264 colegios y 662 mesas. El reparto se completa con Almería (324 colegios y 849 mesas), Córdoba (401 y 954), Granada (555 y 1.143) y Jaén (356 y 869).
Un total de 6.812.902 andaluces están llamados a votar este domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, según datos de la Oficina del Censo Electoral. La cifra supone un incremento del 2,5% respecto a los comicios de 2022 e incluye a más de 302.000 residentes en el extranjero que podrán participar en la elección de los 109 diputados que conformarán la XIII legislatura autonómica.