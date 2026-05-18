¡Hundimiento sostenible!

Escribo en la mañana del domingo del día 17 de mayo. Día electoral para Andalucía. Sin conocer aún los resultados exactos de las votaciones, he aquí la paradoja trágica de nuestro país, todo el mundo sabe qué cosa sucederá de modo exacto con el partido político de Sánchez. En España nadie duda de que el PSOE perderá estrepitosamente las elecciones andaluzas. Esta derrota, junto a las de Extremadura, Aragón y Castilla y León, será utilizada como una fuerza clave del régimen sanchista. Sí, la derrota del PSOE en Andalucía, perfectamente planificada por la Moncloa, es uno de los fundamentos de la tiranía sanchista.

Me explico con la ayuda de la mejor literatura de todos los tiempos. Los grandes estudiosos de las tiranías, desde la antigüedad hasta nuestros días, nos han enseñado que los tiranos se mantienen en el poder generando caos y destrucción. Las elecciones autonómicas han sido y son utilizadas para generar más caos y destrucción. Andalucía es ejemplo del asunto. Le importa una higa quién sea la candidata, menos todavía lo que diga; más aún, durante la campaña electoral, han proferido todo tipo de barbaridades. No les importa nada perder la elección. Ya la dieron por amortizada hace tiempo. Sólo buscaban, lo de siempre, un porcentaje de votos… Los suficientes para que todos los poderes del Estado sigan al servicio de la tiranía sanchista. Normalizar la destrucción de la democracia es el objetivo final. Lo ha conseguido con creces.

Mi amigo Antonio Piedra no deja de recordarme a Shakespeare, uno de los grandes, entre los mejores de la literatura universal, para entender la tiranía sanchista. Sí: "Los tiranos necesitan el caos para convertir sus ignominias en algo normal". No es una cita textual de Shakespeare, pero resume muy bien una de las grandes lecciones de su teatro: cuando el miedo domina, la sociedad puede aceptar como natural lo que en realidad es una profunda corrupción del poder. El PSOE sanchista pierde elección tras elección, empezando por las generales de 2023, siguiendo por las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ahora Andalucía, y no pasa nada. Al contrario, son piezas clave para seguir en el poder. El tirano necesita un enemigo, una crisis o una amenaza terrible de modo permanente. Así desvía la atención de sus propios abusos. Genera miedo y dependencia. Presenta medidas injustas como necesarias. Normaliza lo que en tiempos de calma, o sea en tiempos democráticos, sería intolerable.

Sí, sí, porque vivimos en una tiranía, se presenta como algo normal cualquier tropelía. Cuanto peor le vaya al PSOE en las elecciones autonómicas, piensa el tirano de la Moncloa, mejor le irá a él para mantenerse en el poder. Nunca se rebasan las barreras de la ignominia política; cuando creemos que ya no habrá algo peor, aparece algo muchísimo peor… Sí, sí, amigos, la destrucción del sistema democrático es ya una cosa aceptada por un cuerpo electoral sin moral y sin sentido del ridículo. Los españoles nos arrastramos por el suelo de la tiranía con el gritito: "Es lo que hay y no se irá". He ahí un pueblo sin columna vertebral. Sí, sí, le basta un simple porcentaje de votos, muy pocos, quizá el 20 %, para hacernos creer que esto no es una tiranía. Y es que un pueblo sin ethos moral admite cualquier brutalidad. El pobre porcentaje de votos conseguido por el PSOE, con el apoyo de los exterroristas, separatistas y comunistas, es suficiente para seguir en el poder creando más caos y confusión. ¡Terrible! ¡Hundimiento sostenible!

¿Qué hará el PP para detener la tiranía? Me temo lo peor. Criticará a Vox.