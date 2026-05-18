Decepción en un PP que contaba con la absoluta para poner rumbo a las generales

Las expectativas, una vez más, han jugado en contra del PP, al que la contundente victoria de Juanma Moreno en Andalucía le ha sabido a poco. El presidente en funciones se marcó como objetivo lograr la absoluta que, según él mismo reconocía en su discurso, no han podido alcanzar. Todas las encuestas les situaban en el peor de los casos a un diputado, pero les han faltado dos.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, admitía que la absoluta era "lo que queríamos". "¿Queríamos la absoluta? Sí. Pero 53 escaños en Andalucía es un éxito. No es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable", decía Tellado, admitiendo que no han alcanzado la meta que se habían marcado. Siguen, por tanto, dependiendo de Vox, lo que supone un baño de realidad de cara a unas generales.

Cerrado el ciclo electoral a nivel autonómico se abre ahora la precampaña de las generales, que el PP contaba con poder arrancar librándose de la dependencia de Vox, al menos, en Andalucía. Se trata de la comunidad más grande y su peso es fundamental en unas elecciones nacionales, junto a Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Anular a Vox habría puesto el broche de oro a un ciclo que arrancó en Extremadura, y del que el PP sale reforzado, no sólo por sus victorias, sino por el hundimiento del PSOE, y porque han conseguido frenar el ascenso del partido de Abascal, que amenazaba con superar el 20% de voto y poner en riesgo el resultado que Feijóo obtuvo el 23-J.

Un PP "moderado" y "propositivo"

La estrategia pasaba, también, por ensalzar el perfil "moderado" del líder andaluz como la mejor vía para anular a los de Santiago Abascal, en línea con la promesa lanzada por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Nacional del pasado mes de julio, cuando se comprometió a no gobernar con Vox. Un mensaje que ha ido modulando hasta hablar ahora sólo de "aspiración", dado el veredicto de las urnas. Y las urnas han vuelto a sentenciar que ambos tendrán que entenderse.

En las últimas semanas, el PP había ido preparando el terreno para volver a potenciar su perfil más "propositivo", presentando planes sobre los menores en redes sociales o la salud mental. Aprovechando también el regreso de otro de los rostros moderados del partido, Borja Sémper, la dirección nacional intentaba alejarse del constante choque político al que llevan los casos de corrupción o las cuestiones internacionales, para priorizar los "problemas reales de la gente".

Especialmente significativa para el PP, la derrota de María Jesús Montero, la todopoderosa vicepresidenta de Pedro Sánchez hasta hace apenas unas semanas. Es la mayor satisfacción de la noche electoral para un PP que acaricia la posibilidad de sumar, esta vez sí, en unas generales, aunque asumiendo que no podrá hacerlo sin Vox.