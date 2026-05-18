Editorial de Carlos Cuesta: el aviso de Andalucía a una derecha obligada a entenderse

Carlos Cuesta ha analizado en La Noche de Cuesta, de esRadio, los resultados de las elecciones andaluzas, defendiendo que el principal mensaje de las urnas ha sido el avance sostenido de la derecha en España y el castigo a los partidos que, a su juicio, se alejan de un "proyecto nacional". El periodista ha asegurado que "la derecha ha ganado" y ha vinculado este resultado con otros procesos electorales recientes en autonomías como Extremadura, Aragón o Castilla y León. "En España está habiendo un giro a la derecha clarísimo", ha afirmado durante su intervención.

Cuesta ha sostenido que el voto conservador se reparte actualmente entre PP y Vox, con una proporción aproximada de "dos tercios" para el partido de Alberto Núñez Feijóo y "un tercio" para la formación de Santiago Abascal. En ese sentido, ha insistido en que ambos partidos están obligados a entenderse si quieren construir una alternativa a Pedro Sánchez. "El que tiene dos partes se tiene que entender con el que tiene una parte y el que tiene una parte se tiene que entender con el que tiene dos partes", ha señalado, advirtiendo de que las divisiones solo benefician al PSOE.

Las críticas a la estrategia de Juanma Moreno

Durante buena parte del editorial, Cuesta ha cuestionado la estrategia política de Juanma Moreno tras perder la mayoría absoluta en Andalucía. El periodista ha reprochado al presidente andaluz haber apostado por un discurso "más de centro" y excesivamente centrado en la política autonómica, dejando de lado un enfoque nacional. "El Partido Popular ha obtenido un punto y medio menos en porcentaje de voto", ha recordado, destacando además que el PP ha perdido cinco escaños respecto a la legislatura anterior.

A juicio del comunicador, el error del PP ha sido intentar aproximarse al espacio político socialista en lugar de reforzar una alternativa claramente diferenciada. "El Partido Socialista es extrema izquierda", ha afirmado, enumerando cuestiones como los pactos con Bildu, la amnistía o las cesiones al independentismo. Además, ha defendido que "con un meñique captas votos meñique. No captas el voto del proyecto nacional", insistiendo en que las campañas centradas exclusivamente en lo autonómico debilitan el mensaje político de la derecha.

Cuesta también ha comparado el modelo político de Juanma Moreno con el de Isabel Díaz Ayuso. El periodista ha recordado que la presidenta madrileña obtuvo un 47,3% de los votos en las elecciones autonómicas de 2023, frente al 41,6% cosechado ahora por Moreno. Según ha explicado, esa diferencia se debe a que Ayuso representa "un proyecto nacional" mientras que el presidente andaluz habría apostado por una estrategia demasiado territorializada.

El papel de Vox tras las elecciones

El periodista también ha dedicado parte de su análisis al resultado de Vox, formación que ha ganado un escaño pero que, según ha explicado, ha obtenido su peor porcentaje en las últimas citas autonómicas comparables. Cuesta ha señalado que el partido de Santiago Abascal "ha tocado techo y empieza a bajar", aunque ha matizado que finalmente consiguió "salvar los muebles" al mantener capacidad de influencia parlamentaria en Andalucía.

En su intervención, ha considerado que Vox ha sido castigado por dificultar acuerdos con el PP en determinadas comunidades autónomas. "Los votantes sabiamente les han castigado", ha asegurado, recordando las tensiones producidas en Extremadura tras las elecciones autonómicas. Aun así, ha valorado positivamente el cambio de tono posterior de la formación, destacando las declaraciones del candidato andaluz, Manuel Gavira, cuando aseguró que estaban "por la labor de entendernos".

Cuesta ha insistido en que los votantes de la derecha reclaman acuerdos y no enfrentamientos internos. "Aquí quien manda son los votantes", ha afirmado, subrayando que tanto PP como Vox deben asumir que existe "un proyecto de España" que está por encima de los intereses partidistas. Según ha defendido, la prioridad debe ser construir una alternativa sólida frente a Pedro Sánchez y no reproducir errores que, en el pasado, provocaron la fragmentación del espacio conservador.

El desplome del PSOE y de la izquierda

El director de La Noche de Cuesta también ha puesto el foco en el resultado del PSOE andaluz, que ha definido como "su peor resultado histórico". Cuesta ha recordado que el partido ha obtenido un 22,7% de los votos y ha comparado ese dato con el 51% alcanzado por los socialistas en Andalucía en 2004. "Andalucía, ese eterno caladero de votos de la izquierda, ha dejado de estar ahí", ha señalado durante el editorial.

Además, ha rechazado las críticas de la izquierda a los gobiernos de coalición entre PP y Vox, asegurando que no se ha producido el deterioro de los servicios públicos que denunciaban sus adversarios políticos. "No se ha desmoronado absolutamente nada", ha afirmado, defendiendo que Andalucía ha incrementado el gasto sanitario desde la salida del PSOE de la Junta. También ha criticado los discursos que, a su juicio, intentan presentar cualquier acuerdo entre PP y Vox como una amenaza política.

El periodista ha dedicado igualmente parte de su intervención al hundimiento de la extrema izquierda vinculada a Yolanda Díaz o Podemos. Según ha explicado, el electorado ha castigado especialmente a los partidos más próximos a Pedro Sánchez, mientras que las candidaturas más críticas con el Gobierno han logrado resistir mejor. "Todo lo que toca Sánchez acaba destruido", ha resumido, asegurando que el presidente del Gobierno ha terminado debilitando incluso a sus propios aliados parlamentarios.

La defensa de un ‘proyecto España’

La parte final del editorial ha estado centrada en la idea de un "proyecto común para España" como eje político de la derecha. Cuesta ha defendido que tanto PP como Vox deben abandonar las disputas tácticas y centrarse en construir una alternativa nacional sólida. "Una España fuerte, una España de todos unidos, es mucho más potente que cualquier comunidad autónoma aislada", ha afirmado, insistiendo en que los ciudadanos reclaman un proyecto político que trascienda las fronteras autonómicas.

En ese contexto, ha asegurado que el acercamiento a Pedro Sánchez o a las tesis del PSOE solo perjudica electoralmente a quienes lo practican. "Cuanto más lejos de Sánchez, mejor", ha señalado, defendiendo que la derecha debe competir por el voto conservador reforzando posiciones claras en cuestiones como la unidad nacional, la inmigración o la política económica. También ha subrayado que los partidos de izquierda que han servido de apoyo parlamentario al Gobierno han acabado perdiendo respaldo electoral.

Cuesta ha concluido su análisis insistiendo en que PP y Vox están obligados a entenderse si quieren desalojar a Sánchez de La Moncloa. "Los votantes tienen clarísimo que quieren un proyecto de España y un proyecto de España en la derecha", ha afirmado, reclamando a ambas formaciones que prioricen el interés general frente a los personalismos y las estrategias partidistas.