La derecha, de nuevo ante sus verdaderas prioridades

Si se analiza fríamente, tanto el PP como Vox han tenido un buen resultado en las elecciones andaluzas. Los populares se han acercado a sólo un punto y medio del porcentaje que lograron en 2022 –además subiendo en más de 100.000 votos– lo que sin duda es positivo tras ocho años de ejercicio del poder. Es cierto que con esa pequeña caída en porcentaje se han ido varios escaños y la tan ansiada mayoría absoluta, como también lo es que Juanma Moreno seguirá siendo presidente de la Junta cuatro años más.

Vox, por su parte, aunque durante mucho tiempo se pensó que podría subir más, sigue siendo la tercera fuerza política y ha mejorado en número de votos, en porcentaje y en escaños, aunque sea levemente. Además, será clave para la formación del nuevo Gobierno andaluz, ya veremos si entrando a formar parte de él o no.

Los dos partidos de la derecha en su conjunto han perdido sólo un punto de voto, pero hay que tener en cuenta que la estrambótica formación de Alvise Pérez ha logrado más de 100.000 votos y más de un 2,5% que es difícil decir si son derechas, pero está claro que son antisanchistas.

Más allá de los porcentajes, la clave a partir de este domingo es la misma que ya hemos vivido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la que también debería regir la política nacional de ambos partidos: la necesidad de unirse, potenciar lo que tienen en común y superar las diferencias que les separan para enfrentarse a la terrible amenaza que siguen padeciendo España y nuestra democracia: el Gobierno corrupto, dictatorial e inmoral de Pedro Sánchez.

Una y otra vez los electores dejan claro a PP y Vox que tienen que entenderse, que su base electoral les exige formar un frente común contra Sánchez y sus compañeros de viaje comunistas, separatistas, golpistas y proterroristas. Los acuerdos en Extremadura y Aragón hacen pensar que por fin ambas formaciones lo han entendido y las intervenciones más conciliadoras que en otras ocasiones del candidato y el presidente de Vox, Manuel Gavira y Santiago Abascal respectivamente, invitan al optimismo. Esperemos que el proceso para lograr un nuevo pacto no tenga que pasar por las batallas partidistas y personalistas que hemos visto en otros lugares, peleas que no hacen bien ni a PP ni a Vox, pero que sobre todo perjudican a España.

Debacle de la izquierda sanchista

Al otro lado del espectro político las elecciones andaluzas también tienen lecturas muy interesantes que pasan por varios datos que conviene recordar, por ejemplo el hecho de que la izquierda andaluza, que no hace tanto se encontraba en porcentajes de voto alrededor del 55% ahora no llega al 39%.

Además, hay un hecho extraordinariamente relevante: tanto el PSOE, cuyo resultado es sencillamente trágico –históricamente rozaba o incluso superaba el 50% del voto y ahora se queda por debajo del 23%–; como el conglomerado de Sumar, IU y Podemos, arrasado por la extrema izquierda regionalista, han dejado claro la debilidad extrema en la que se encuentra Pedro Sánchez al frente de un Gobierno que no es capaz de aprobar los Presupuestos y que tiene al que era uno de sus bastiones a la espera de sentencia y a dos familiares del presidente a la espera de juicio.

Pero ni siquiera en esas condiciones y después de cinco derrotas consecutivas –cuatro en comicios regionales y otra más en las europeas de junio de 2024– Pedro Sánchez es capaz de escuchar el clamor de una España que está claro que ya no le quiere.

En este sentido, es muy interesante el hecho de que Adelante Andalucía, un partido relativamente nuevo y sin el inmenso apoyo mediático con el que cuenta Sumar, haya machacado ya no a la formación creada por Yolanda Díaz, sino a una coalición que también incluía a IU y Podemos. Está claro que una izquierda que no esté arrodillada ante Pedro Sánchez y que no trague con los inmensos casos de corrupción del sanchismo tiene una oportunidad electoral que, desde luego, Podemos e IU, han decidido no aprovechar, ellos sabrán por qué.