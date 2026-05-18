El batacazo del PSOE hunde a Sánchez y aboca a Juanma Moreno a pactar con Vox

En una nueva edición de su análisis político en El Programa de Cuesta, Carlos Cuesta disecciona los resultados de las elecciones andaluzas, calificándolos como un auténtico batacazo histórico del PSOE y un golpe directo a la línea de flotación de la estrategia de Pedro Sánchez. Acompañado por Raúl Vilas y Carmelo Jordá, el debate en Libertad Digital se centra en la victoria de Juanma Moreno, quien, a pesar de obtener un resultado sólido, se enfrenta ahora a la realidad de la aritmética parlamentaria en la Junta de Andalucía.

El análisis comienza subrayando que, aunque el Partido Popular ha logrado una posición de dominio, la falta de una mayoría absoluta obliga a Moreno a mirar hacia su derecha. Con 53 escaños, el candidato popular se queda a tan solo dos de los 55 necesarios para gobernar en solitario. Según los colaboradores de LD, esta situación pone de manifiesto que "la realidad es la que es" y que cualquier intento de Moreno por ignorar a Vox podría resultar contraproducente para la estabilidad de la región y para el objetivo nacional de desalojar al sanchismo de la Moncloa.

Uno de los puntos más destacados de la conversación es el papel de Vox, que ha obtenido un 13,8% de los votos. Aunque las expectativas eran más altas, Raúl Vilas y Carmelo Jordá coinciden en que se trata de un punto de inflexión significativo. Se compara este porcentaje con los obtenidos en otras comunidades como Extremadura o Castilla y León, donde la formación de Santiago Abascal logró resultados superiores. No obstante, el mensaje enviado por los votantes andaluces es claro: existe una mayoría social que rechaza las políticas del Gobierno central y que exige un entendimiento entre las fuerzas de la derecha.

En cuanto al bando perdedor, el tono de la crítica hacia el Partido Socialista es severo. María Jesús Montero, considerada la mano derecha de Pedro Sánchez, es señalada como la gran derrotada de la jornada. Bajo su tutela y la de Juan Espadas, el PSOE ha caído de los 30 a los 28 escaños, firmando el peor resultado de su historia en una comunidad que durante décadas fue su principal feudo. La incapacidad de la izquierda para movilizar a su electorado y la fragmentación de las marcas a la izquierda del PSOE han facilitado la victoria del bloque de la derecha.

Desde la perspectiva estratégica del PP, se discute el concepto de la moderación como vía para atraer al votante socialista desencantado. Sin embargo, los analistas de Libertad Digital advierten de que este modelo tiene límites. La prioridad absoluta, tal y como ha expresado Alberto Núñez Feijóo, es "combatir al Gobierno de Pedro Sánchez". En palabras recogidas durante el programa, se enfatiza que "lo que da miedo es Pedro Sánchez", restando importancia a los posibles pactos con Vox si estos sirven para ofrecer una alternativa real y sólida al actual Ejecutivo.