El duro repaso de una exdiputada del PSOE a Pedro Sánchez tras la debacle andaluza

La exportavoz del PSOE en el Congreso y exdiputada socialista, Soraya Rodríguez, ha pasado por el programa La noche de Cuesta de esRadio para analizar el resultado de las elecciones andaluzas celebradas este domingo.

"Yo creo que no hay otra lectura que se pueda hacer. Hay un clarísimo ganador que es el Partido Popular. Vox ha tenido un resultado muy escaso en el sentido de que representa lo que representa y ha crecido un diputado más. El gran ganador de las elecciones es el Partido Popular. Es claro y evidente. Y hay un gran perdedor, probablemente es el Partido Socialista, que ha hecho un Kramer contra Kramer. El Partido Socialista se presentaba contra el peor resultado que había tenido el partido, que eran 30 diputados, y lo ha empeorado. Esta es la realidad", ha zanjado nada más comenzar la conversación.

Incluso con esos resultados, Rodríguez ha lamentado que no haya ningún tipo de autocrítica en el PSOE, algo que, ha advertido, "es un signo malísimo". "Yo creo que por respeto a los militantes socialistas, a los alcaldes, a la gente del partido, María Jesús Montero al menos debería haber puesto su cargo a disposición de la Ejecutiva Federal", ha considerado.

Pero para la exdiputada socialista el problema no es solo el resultado en Andalucía, sino la estrategia general que el partido está teniendo en distintas comunidades. En ese sentido, ha planteado que el PSOE parece resignado a observar cómo gobierna el PP: "Un partido como el Partido Socialista no puede aspirar solo a que cada vez que se convoquen unas elecciones en Aragón, en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Andalucía, lo único a lo que se espera sea a ver cómo gobierna el PP. Y, por lo tanto, eso denota ya la renuncia expresa a hacer un partido de gobierno, a poder ganar unas elecciones y a poder conformar una mayoría".

A su juicio, lo que debería hacer el partido "es sentarse y negociar una investidura". En más palabras de Rodríguez, pasar a ser "una oposición útil" para conseguir, además, convertirse en "ese freno para que la ultraderecha no esté en el Gobierno de Andalucía".

"Lo que no se puede es intentar utilizar con interés partidista un pacto con la extrema derecha en este país para sobre él construir una mayoría, bueno, una mayoría no, una activación del voto de izquierdas para las próximas generales cuando en el fondo sabe que es lo peor para Andalucía y para los ciudadanos. Por lo tanto, me parece una enorme incongruencia", ha proseguido.

Interpelada directamente sobre la estrategia de Pedro Sánchez y su forma de ejercer el poder, la exdiputada del PSOE ha sido igual de clara. "Yo creo que es lo que se ha venido demostrando. El Partido Socialista en Andalucía, créeme, ha sido el alma del PSOE en España. Ha sido el gran motor de todas las victorias electorales y también el colchón donde se han amortiguado los momentos malos", ha recordado, para acto seguido afirmar: "Pero desde que Pedro Sánchez es secretario general, se ha perdido uno de cada dos votantes, es decir, se han perdido la mitad de los votantes socialistas".

Con este escenario, la exdiputada ha reclamado una "mínima reflexión autocrítica" urgente dentro del partido. Preguntada por si alguien dentro del partido se atreverá a mover esta ficha, Rodríguez se ha mostrado con "esperanza de que sí". "Sé que hay mucha gente dentro que piensa exactamente esto que yo estoy diciendo, lo que hace falta es que se atrevan también a decirlo", ha lanzado.