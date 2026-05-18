El PP exige a Alegría que asuma "responsabilidades políticas" por las juergas de Ábalos

El Partido Popular en las Cortes de Aragón registrará una solicitud de Comisión de Investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante la pandemia cuando Pilar Alegría era delegada del Gobierno en Aragón. La portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, ha anunciado además la presentación de una Proposición no de Ley para reclamar explicaciones sobre las posibles irregularidades relacionadas con desplazamientos y el uso de recursos públicos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha comunicado este lunes en Zaragoza la intención de su formación de impulsar una investigación parlamentaria sobre los hechos vinculados al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su estancia en Aragón durante la pandemia.

Marín ha sostenido que la entonces delegada del Gobierno "pretende seguir escondiéndose, mintiendo y haciéndose la víctima" y ha considerado "inverosímil" que los hechos pudieran producirse "sin conocimiento de quien tenía la máxima responsabilidad en Aragón".

🔴¿Qué sabía Pilar Alegría de las juergas de Ábalos en Zaragoza y Teruel? 🔵 Solicitamos una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades políticas a Pilar Alegría 🗣️ @AnaMarn39666969: "Alegría debe dejar de mentir y de hacerse la víctima. Los… pic.twitter.com/hfMoo6ibOy — PP de Aragón (@pparagon) May 18, 2026

La dirigente popular ha afirmado que Pilar Alegría "ha negado los hechos cuando se le preguntó" y ha señalado que, a juicio del PP, la actual ministra "debe asumir responsabilidades políticas".

Según ha explicado, la Comisión de Investigación buscará aclarar "qué ocurrió, cómo ocurrió, quién participó y cómo se ocultaron estos hechos". El objetivo, ha indicado, es que "los implicados den explicaciones y se depuren todas las responsabilidades políticas".

Críticas por la gestón durante la pandemia

Ana Marín ha vinculado los hechos denunciados con el contexto de las restricciones sanitarias vigentes durante la pandemia. La portavoz popular ha recordado que en aquel momento existían limitaciones de movilidad, toque de queda y controles de seguridad en toda España. "Mientras los aragoneses cumplían con sacrificio, aquí había desplazamientos, encuentros y situaciones que no se sostienen", ha señalado la diputada autonómica.

La portavoz del PP también ha subrayado que la Delegación del Gobierno tenía entonces competencias en materia de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Coordinaban Guardia Civil y Policía Nacional, organizaban controles y ejecutaban las medidas", ha afirmado.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario esclarecer si se produjeron actuaciones irregulares relacionadas con desplazamientos durante aquel periodo.

Además de la Comisión de Investigación, el Partido Popular registrará una Proposición no de Ley para condenar los hechos y reclamar investigaciones sobre las diferentes cuestiones vinculadas a la gestón de aquellos desplazamientos.

Entre los aspectos que el PP quiere aclarar figuran "cómo se pagaron los desplazamientos, si se utilizaron salvoconductos de manera irregular o si hubo personas vinculadas a la Administración implicadas". Marín ha insistido en que, a juicio de su partido, "no estamos solo ante unos hechos escandalosos, sino ante la decisión consciente de tapar y ocultar".

La portavoz popular también ha acusado a Pilar Alegría de "mirar hacia otro lado" y ha reiterado que "la verdad está saliendo" y que deben asumirse responsabilidades políticas.

Durante su comparecencia, Ana Marín ha cuestionado además las declaraciones realizadas por Pilar Alegría sobre este asunto. La diputada popular ha señalado que la ministra "repitió la misma estrategia" ante las informaciones conocidas y ha asegurado que "tiene la obligación de responder". Marín también ha hecho referencia a una comparecencia previa de Alegría en una Comisión de Investigación en el Senado, donde, según ha afirmado, negó los hechos.

La portavoz del PP ha defendido que los aragoneses "merecen saber la verdad" y ha reclamado que se asuman "las consecuencias" derivadas de lo sucedido.