Guiño de Feijóo a Vox con la vista puesta en las generales: "Lo que sí da miedo es Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo cierra este ciclo electoral reforzado, con un PP que ha ganado todas las citas con las urnas, lo que sienta las bases para las generales, máximo objetivo del partido después de quedarse a cuatro escaños de gobernar el pasado 23-J. Arranca ahora la precampaña de las nacionales, con un PSOE que seguirá agitando el miedo a la derecha y defendiendo que "hay partido".

"Lo que sí da miedo es Pedro Sánchez", ha dicho Feijóo ante la Junta Directiva Nacional de su partido reunida en la sede del partido de la calle Génova, en un intento por cortar de raíz la estrategia de la izquierda tras las elecciones en Andalucía, aunque ha evitado nombrar a Santiago Abascal o Vox, a diferencia de otras ocasiones en las que marcaba el camino para la futura negociación que se avecinaba al pedir "proporcionalidad".

Esta vez ha eludido este asunto, pero sí ha dicho que "ya no funcionan las cortinas de humo, porque los quemados son ellos, y ya no funciona el discurso del miedo, porque los que dan miedo son ellos", en clara alusión a su socio de Gobierno en Extremadura, Aragón y, en breve, en Castilla y León, a la espera de lo que pueda suceder en Andalucía.

Sus palabras adquieren especial relevancia a las puertas de unas negociaciones que se perfilan difíciles, después de que Juanma Moreno haya avisado de que pretende gobernar en solitario, mientras Vox asegura que "harán valer sus votos" y "no desaprovecharán esta oportunidad". Aunque los de Abascal no aclaran si exigirán entrar en el Gobierno, sí avisan de que la prioridad nacional formará parte de las medidas exigidas, a lo que se ha negado el PP andaluz en toda la campaña.

Objetivo, la Moncloa

"El cambio está cerca, España quiere cambio", ha dicho en varias ocasiones, convirtiendo este lema en el eje de su discurso frente a la plana mayor del partido y los presidentes regionales. Una lona desplegada en la fachada de la sede nacional en la calle Génova daba también la bienvenida a Juanma Moreno con esas mismas palabras.

El presidente del PP ha defendido que el resultado en Andalucía "ha sido una victoria espectacular en estos tiempos". "Ha ganado la sensatez sobre el sinsentido, la gestión sobre la consigna, la humildad sobre la soberbia, la palabra sobre la descalificación, la confianza sobre el miedo y la ilusión sobre la decadencia", ha añadido.

En línea con la estrategia desplegada en las últimas semanas de poner en valor la gestión frente al choque político, Feijóo ha defendido que Andalucía "acerca a España a otra manera de gobernar: más seria, más limpia, más útil". "Los españoles están cansados y hartos de una política egocéntrica, de socios insaciables, chantajes, la putrefacción, el escándalo permanente, la corrupción convertida en costumbre...".