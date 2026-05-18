Voces del PSOE piden la cabeza de Montero después de la debacle: "Demorarlo es perder el tiempo"

El PSOE andaluz ha obtenido el peor resultado de su historia en las elecciones en Andalucía. Los socialistas han conseguido 28 diputados, dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas con el 22,71% de votos, mientras que hace cuatro años lograron un 24,09% de apoyo. Esto ha llevado a históricos del PSOE a pedir la cabeza de María Jesús Montero, que ha hecho una campaña repleta de fallos que le han llevado a tocar suelo. Mientras, ni Ferraz ni Moncloa han hecho autocrítica y han apuntado al "fracaso" de Juanma Moreno por no obtener la mayoría absoluta.

Es el caso del expresidente andaluz Rafael Escuredo, que ha pedido meter a "gente joven" para llevar a cabo un cambio de estrategia. "A algunos socialistas les gustará más o menos lo que voy a decir: el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar. Demorarlo es perder el tiempo", ha criticado en redes sociales.

Page avisa a Sánchez de su amigo Puigdemont

Mientras tanto, otro socialista crítico con el sanchismo -a pesar de mantenerlo en el poder-, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado también este lunes los resultados de las elecciones andaluzas y ha dicho que "desde que en 2023 se formó gobierno al precio insufrible de pactar con la extrema derecha independentista y con aquellos que realmente socavan el principio de igualdad, los ciudadanos están hablando elección a elección y ha advertido de que los ciudadanos están mandando un mensaje "muy claro y nítido", pero el "destinatario" -en relación a Ferraz y a Pedro Sánchez- "no lo quiere entender o mira para otro lado".

Ante esta situación, Page ha señalado que cuando Pedro Sánchez decide no hacer caso, los ciudadanos mandan más claro aún el mensaje castigando más aún al PSOE en los comicios. Y para el presidente castellano manchego, la consecuencia es el crecimiento de la extrema izquierda y de la derecha.

Page ha dicho desconocer qué análisis harán en Ferraz y en Moncloa, pero lo que sí sabe es que "los compañeros de los ayuntamientos y de los territorios merecen empatía". "No dudo de que en Madrid les duelen los resultados en los ayuntamientos y en los territorios, pero no lo demuestran".

"Me gustaría realmente sentir que hay dolor por el resultado en los territorios, porque si el objetivo es mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta de Puigdemont al precio de que todos los emisario del mensaje vayan cayendo, evidentemente el destinatario seguirá con los planes", ha advertido Page.

Nada de autocrítica en Ferraz y Moncloa

Ante todo este ruido, Ferraz y María Jesús Montero han mirado para otro lado. Montse Mínguez, portavoz del PSOE no ha hecho autocrítica ninguna y ha señalado el "fracaso" del Partido Popular por no obtener la mayoría absoluta. Mientras, la exvicepresidenta y exministra de Hacienda ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que será "la jefa de la oposición" y que dejará su escaño en el Congreso "cuando se constituya el Parlamento andaluz".

¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez, el artífice de todo este ambiente de caos y debacle en el Partido Socialista? El presidente del Gobierno dijo este domingo que "felicito a Maria Jesús Montero y a todo el PSOE de Andalucía por su trabajo y compromiso. Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas", escribió en redes sociales, evitando hacer algún tipo de autocrítica por otro descalabro electoral del PSOE.