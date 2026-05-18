Juanma Moreno advierte a Vox de que pretende gobernar en solitario

El presidente en funciones de Andalucía se abre a negociar con Vox, única vía realista para lograr la investidura, pero avisa de que intentará gobernar en solitario. Así lo ha expresado a su llegada a la sede del PP en la calle Génova, donde los barones regionales han respaldado también esta opción, recordando que se ha quedado a "sólo dos escaños de la absoluta". "El resultado nos da margen de maniobra para gobernar en solitario", ha dicho Juanma Moreno ante los medios.

Se trata, por tanto, de repetir la fórmula utilizada hace dos legislaturas, cuando Vox apoyó un gobierno de PP y Cs desde fuera. Esta vez, sin embargo, los de Santiago Abascal habían pedido en campaña el apoyo de los electores para recuperar la influencia perdida y, en varias ocasiones, han mostrado su desconfianza hacia el PP andaluz por incumplir los acuerdos suscritos hace ocho años.

Los de Abascal, de momento, no han expresado su intención de entrar en el gobierno de Andalucía, al defender que "no piden sillones", según ha dicho Javier Cortés, diputado de Vox por Sevilla, expresión empleada también en los momentos previos a las negociaciones autonómicas para insistir en que priorizan las medidas. En todas las regiones, en cualquier caso, han exigido gobernar, por lo que no se descarta que puedan hacerlo también ahora.

Los antecedentes

El precedente en Murcia con Fernando López Miras marca también el camino, ya que el PP se quedó a un escaño de la absoluta y Vox pidió igualmente entrar en el gobierno. Recientemente, en Extremadura, donde María Guardiola alcanzó el 44% de votos, superior al 41% de Moreno, los de Abascal han entrado también en el gobierno, llegando a tumbar dos veces la investidura de la presidenta extremeña, a la que sólo hacía falta una abstención en segunda vuelta.

El PP se ha quedado en Andalucía a sólo 21.000 votos de la absoluta, por lo que confían en que Vox no apriete en las negociaciones, especialmente en lo referente a la prioridad nacional que tanto criticó el presidente en funciones. "Nuestra prioridad es la andaluza", ha dicho Juanma Moreno al ser preguntado por la posibilidad de acordar esta medida, como han tenido que hacer sus compañeros Jorge Azcón y María Guardiola en Aragón y Extremadura.

Los de Juanma Moreno esperan que la leve mejoría de Vox, que sube menos de medio punto, clave para lograr un escaño más y ser llave de gobierno, juegue a su favor. Recuerdan que los de Abascal han conseguido su resultado más pobre del ciclo electoral al no alcanzar el 14% de voto, y ponen de ejemplo el frenazo que sufrieron después de tumbar la investidura de Guardiola, como quedó demostrado en las elecciones de Castilla y León.