La debacle andaluza golpea el liderazgo de Montero y sume al PSOE en un limbo

Desde el primer momento hasta el último, tanto Moncloa como Ferraz defendieron que María Jesús Montero era la mejor candidata posible para disputar las elecciones andaluzas. La exvicepresidenta, exministra y número dos del PSOE reunía —según el relato oficial— experiencia de gestión, conocimiento del territorio y capacidad política suficiente para tratar de frenar a Juanma Moreno. Sin embargo, el resultado de este domingo ha terminado por dinamitar ese planteamiento y ha dejado al socialismo andaluz sumido en una situación de desconcierto político y orgánico difícil de disimular.

En la dirección socialista insisten en que un batacazo electoral no siempre puede atribuirse exclusivamente al candidato y confían en que en 2027 volverá a ocurrir lo mismo que en 2023, que aquellos militantes que no han apoyado a Montero, votará a Sánchez en las generales. "Si yo fuera Génova, estaría preocupado", aseguran fuentes socialistas que pese a los últimos cuatro batacazos electorales, defiende que los sondeos les daban resultados aún peores.

Nadie en el partido ha sido capaz de formular una explicación que justifique el nuevo derrumbe territorial del PSOE en una de sus federaciones históricas. Andalucía, que durante décadas fue el gran bastión del socialismo español, vuelve a convertirse en el escenario de una derrota con profundas implicaciones nacionales, aunque en Moncloa no quieran hacer esa lectura.

El problema de María Jesús Montero ya no se limita únicamente al plano electoral. La magnitud del golpe adquiere también una dimensión claramente orgánica dentro del PSOE, aunque fuentes del partido dicen no temer su marcha. Como vicesecretaria general del partido y secretaria general del PSOE en Andalucía, el resultado impacta de lleno sobre su liderazgo interno y debilita su posición en la estructura federal.

El resultado cuestiona la capacidad de la dirección socialista para reconectar con un electorado que continúa alejándose de las siglas del PSOE. Además, los socialistas difícilmente pueden refugiarse en el argumento de la desmovilización. La participación aumentó diez puntos respecto a las elecciones de 2022, lo que desmonta la tesis de una abstención diferencial de la izquierda. Pese a ello, en el entorno del partido intentan encontrar algún elemento de alivio en el crecimiento global del bloque progresista gracias al avance de Adelante Andalucía, que logró ocho escaños, mientras Por Andalucía —la coalición impulsada por Sumar y Podemos— consiguió al menos salvar los muebles pese al fuerte despliegue de cuatro ministros del Gobierno.

Ese consuelo, sin embargo, apenas sirve para amortiguar el impacto político de una noche especialmente amarga para el PSOE. María Jesús Montero aparece hoy mucho más cuestionada de lo que Moncloa y Ferraz estaban dispuestos a admitir hace apenas unas semanas.