La delirante interpretación del PSOE de su derrota en Andalucía: "La izquierda sube"

La Comisión Ejecutiva Socialista ha valorado hoy los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas y, más allá de una contenida autocrítica por unos datos "insuficientes", el mensaje desde el PSOE pasa por frenar la "euforia" que creen que se ha instalado, sin motivo, en Génova 13. "No entendemos la euforia que se está viviendo en Génova", dice Mínguez.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, asegura no entender la celebración del escrutinio en el PP, y recuerda que los populares son los que más pierden, con 5 escaños menos.

También evidencia que no han conseguido el objetivo: "Pierde la mayoría autonómica". Montse ha señalado que el PP no ha conseguido distanciarse de la "ultraderecha", señalando como "matrimonio" los pactos con Vox: "Donde el PP necesitaba a Vox lo necesita más y donde no lo necesitaba ahora sí".

"Ese es el gran fracaso que ha traído Feijóo a la política nacional", señala la portavoz.

Por su parte, Juanma Moreno ha advertido a Vox de que pretende gobernar en solitario: "El resultado nos da margen de maniobra para gobernar en solitario".