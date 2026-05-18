Moreno: "No hemos sacado matrícula de honor pero hemos sacado un sobresaliente"

En su primera comparecencia tras conocerse los resultados de las elecciones andaluzas, y entre gritos de "presidente", Juanma Moreno celebró la victoria, destacó el hecho de que el PP fuera la primera fuerza en las ocho provincias andaluzas y también admitió el varapalo de no lograr la mayoría absoluta.

"Nos hemos quedado a dos escaños, no hemos sacado matrícula de honor pero hemos sacado un sobresaliente", ha dicho sobre el resultado.

El presidente de la Junta ha asegurado que los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde "formar gobierno y gobernar", y que el proyecto "de cambio y transformación sigue con más fuerza que nunca".

Moreno ha salido a las puertas de la sede regional del PP para proclamar la victoria de su partido en los comicios ante decenas de seguidores congregados en las puertas del edificio, y ha recordado que el PP ha logrado 150.000 votos más que en 2022.