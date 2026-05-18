¿Cuándo y cómo perdió el PP la mayoría absoluta en Andalucía?

La pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía supone, paradójicamente, el mayor triunfo de la derecha. Hay un paralelismo evidente entre la inmensa derrota de María Jesús Montero y la victoria pírrica de Moreno Bonilla: la alianza programática de facto entre el PSOE rojo y el PSOE azul que hasta ahora lideraba el más populista que popular 'Juanma', empeñado en aplicar el programa socialista pero con sonrisa etrusca y talante protocolario.

Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta en los hospitales públicos —saturados y con galopantes listas de espera—, en los colegios, institutos y universidades públicas —burocratizados y tomados por la tropa académica adoctrinadora—, en las calles, cada vez más inseguras, sobre todo para las mujeres, y en las playas, donde los narcos de la mafia marroquí campan por sus respetos desde Marbella hasta Algeciras. De todo ello, por supuesto, saben poco las élites peperas y socialistas, con sus flamantes seguros de salud privados y colegios concertados —a ser posible religiosos— para sus hijos.

Como muestra del entreguismo al paradigma socialista de Moreno Bonilla, un detalle revelador que hizo imposible votarle para cualquiera con ideología liberal —es decir, respetuoso de los derechos fundamentales, especialmente de la libertad de expresión—: el 4 de diciembre del año pasado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se pronunció sobre la presentación en Sevilla del libro Esto no existe de Juan Soto Ivars. El autor había sido amenazado por la habitual jauría de feministas de ultraizquierda, que exigieron inquisitorialmente la cancelación del acto en una biblioteca pública. ¿Defendió López al autor acosado y a la biblioteca que tenía el honor de acogerlo? Todo lo contrario. Afirmó que debería haberse presentado en un espacio 'privado'. Nada menos que con un comunicado oficial, reafirmó que "la violencia de género existe y, por desgracia, es una realidad que nos golpea diariamente" y que "la lucha contra esta terrible lacra debe abordarse desde la unidad de toda la sociedad".

Esto lo podría haber firmado Irene Montero, Belarra o Carmen Calvo. Pero que lo diga un miembro —o debería decir una miembra— de un Gobierno de derechas, presuntamente defensor de la libertad de expresión y la pluralidad, demuestra hasta qué punto Moreno Bonilla y su equipo se habían plegado a las consignas de la izquierda mediática por miedo a ser tachados de 'fachas', 'ultraderecha' o 'trumpistas'.

Sin embargo, el electorado de derechas se ha desacomplejado. Ha encontrado reflejo en figuras como Morante de la Puebla, el único artista de España que puede reconocerse afín a Vox sin sufrir represalias institucionales. Andalucía ha significado el penúltimo clavo en la tumba política de Pedro Sánchez y un trampolín más alto para Santiago Abascal, representante de una derecha conservadora sin complejos. También, aunque sea de forma indirecta, para Isabel Díaz Ayuso, la única dirigente del PP con el coraje político de un Hernán Cortés en un partido plagado de gestores tecnócratas y melifluos que aceptan las metas culturales marcadas por la izquierda no vaya a ser que les echen una bronca las intelectuales orgánicas del sanchismo, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla.

Quizá este toque de atención del pueblo andaluz sirva a Moreno Bonilla para madurar: para dirigir Andalucía no con un "corazón asín de grande", como folclórica de la política, sino con cabeza fría, analítica y responsable, con principios políticos y convicciones éticas en lugar de sondeos y marketing de baratillo. Un poco menos de corazón y algo más de cerebro. Solo así pasará de ser el simpático pero superficial Juanma al estadista don Juan Manuel. En cualquier caso, y más allá de nombres propios, la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía es el correctivo que la derecha necesitaba.