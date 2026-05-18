Un policía desvela las drogas que pudo consumir Ábalos en las orgías de Aragón: "GHB, tusi o popper"

El subinspector de Policía y portavoz de Jupol, Alfredo Perdiguero, ha analizado en La noche de Cuesta las conversaciones y mensajes vinculados al caso Koldo. Lo ha hecho tras el registro anunciado por el PP en las Cortes para impulsar una comisión de investigación sobre las presuntas "orgías" del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Aragón, así como sobre posibles responsabilidades políticas de la entonces delegada del Gobierno en la comunidad y actual portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

La iniciativa del grupo popular se produce tras informaciones publicadas por El Español y otras investigaciones periodísticas que sitúan estos supuestos encuentros durante la pandemia en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza.

El PP aragonés sostiene que deben esclarecerse los hechos y acusa a Alegría de haber negado inicialmente lo sucedido en sede parlamentaria, mientras que el PSOE ha anunciado que apoyará la creación de la comisión al considerar que "nada hay que ocultar ni esconder".

En estos mensajes aparecen referencias a encuentros con prostitutas, consumo de sustancias y comentarios sobre cantidades y efectos.

Durante la entrevista, Perdiguero ha explicado que, tras consultar con compañeros especialistas en estupefacientes, se barajan distintas posibilidades a partir de las descripciones de los efectos recogidos en los mensajes.

GHB, tusi o popper

Entre ellas, ha citado en primer lugar el GHB o éxtasis líquido. "Te da un subidón euforizante y te da una sensación de felicidad, un intenso incremento de felicidad", ha indicado, añadiendo que se trataría de una sustancia asociada a la sumisión química y que "utilizándola con dosis altas es potencialmente mortal y si se mezcla con alcohol u otros depresores es mucho más peligroso".

Como segunda posibilidad, ha mencionado el llamado tusi o "cocaína rosa", que ha descrito como "la cocaína de los ricos, que cuesta 100 euros el gramo y que es una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína", y que "produce euforia, alucinaciones sexuales, taquicardias y ataques de pánico".

La tercera opción que ha puesto sobre la mesa es el popper: "Lo utilizan sobre todo los gays, relaja músculos, por lo que dicen que es lo que vinculo con las 10 dosis", ha explicado.

No habrían consumido cocaína

Preguntado por la cocaína como posible sustancia, Perdiguero ha apuntado que, según los especialistas consultados, no encajaría con lo descrito en los mensajes.

Perdiguero ha vinculado este tipo de sustancias a contextos de ocio nocturno: "Es lo que utilizan mucho en las fiestas", ha indicado, relacionándolo con posibles "conductas sexuales de alto riesgo".

Por último, ha cuestionado las contradicciones de los mensajes analizados: "Si están diciendo que él no debe tomarlas, y solamente en teoría solo hay dos prostitutas…no entiendo", ha afirmado, añadiendo que "algo hay ahí más que se nos escapa".