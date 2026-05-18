Las futuras negociaciones entre PP y Vox no parece que vayan a empezar de la mejor manera posible. Juanma Moreno ha expresado su voluntad de gobernar en solitario, haciendo valer el "margen de negociación" que, según ha dicho, les otorga el resultado para hacerlo. Ignacio Garriga evita hablar de sillones, pero avisa de que "haremos valer nuestros votos".

"Los andaluces nos otorgaron la capacidad de condicionar el Gobierno de la Junta andaluza", ha dicho el secretario general de Vox, que ha descartado hablar, de momento, sobre "cómo tiene que ser el Gobierno" sino de "qué tiene que hacer", en línea con lo expresado por el partido en Andalucía, donde han defendido que no es el momento de hablar de sillones sino de medidas.

Garriga ha evitado el choque con el presidente en funciones, pero le ha advertido de que "Vox no va a desaprovechar esta oportunidad, vamos a hacer valer todos nuestros votos y demostrar que vamos a cambiar cosas que una mayoría absoluta no ha podido cambiar". Un aviso a navegantes, ya que la fórmula de apoyar desde fuera fue la empleada hace dos legislaturas, lo que llevó a los de Abascal a perder influencia en la siguiente convocatoria y a pedir ahora el voto para ser decisivos.

Vox critica que "se hable sólo de dos escaños para alcanzar la absoluta", recordando que su partido ha logrado 15 diputados. "Nosotros tenemos 15 diputados y la capacidad de que el nuevo Gobierno comience a andar", ha dicho, descartando de plano cualquier abstención y recordando que los ciudadanos "no han decidido si quieren que ese Gobierno sea en solitario o en coalición". "Vamos a actuar con humildad, responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad, quiero creer que así va a actuar el PP", remataba.

El principio de prioridad nacional

Entre las medidas exigidas, Vox ya ha puesto sobre la mesa la prioridad nacional que tantas críticas suscitó en el PP andaluz. Juanma Moreno ha eludido esta mañana la cuestión, después de manifestar su voluntad de gobernar en solitario. Una pretensión respaldada por el resto de presidentes autonómicos, que han hecho hincapié en el éxito cosechado por haberse quedado a sólo dos diputados de la absoluta.

Preguntado en rueda de prensa en Bambú por el escenario que se abre ahora a nivel nacional, tras las elecciones andaluzas, Garriga ha defendido que "vamos a demostrar que cuando tenemos capacidad de gestión desde los Gobiernos, como vamos a demostrar en Aragón y Extremadura, las cosas van a mejor", ha dicho, lo que aventura que podrían exigir, por tanto, entrar en el Gobierno andaluz.