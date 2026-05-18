Yolanda Díaz huye de la autocrítica, se aferra al sanchismo y tilda de "fracaso" la victoria del PP

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha evitado hacer cualquier tipo de autocrítica y ha aprovechado para cargar contra Juanma Moreno y el Partido Popular, por no haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas de este domingo. A su juicio, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "vuelve a fracasar" en Andalucía y ha señalado que la estrategia de los populares es errónea porque demuestra su "debilidad" al perder la mayoría absoluta y "depender de Vox".

En unas declaraciones durante su viaje oficial a China, la líder de Sumar ha incidido en que "la estrategia del señor Feijóo está centrada, de manera errónea, en una visión que no hace más que demostrar su debilidad" y a pesar de que los populares han ganado las elecciones con 53 escaños, ha criticado que se trata de un "fracaso del Partido Popular mayúsculo" con una responsabilidad que "es también mayúscula". En este sentido, Yolanda Díaz ha cuestionado si "en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza Juanma Moreno va a entregarse a la agenda de la extrema derecha".

Seguirá defendiendo al sanchismo

En el marco de los resultados de la extrema izquierda, Yolanda Díaz ha felicitado tanto a Adelante Andalucía, que ha conseguido ocho escaños en los comicios, como a Por Andalucía, que mantiene los cinco diputados de la anterior legislatura.

Preguntada por si la estrategia de la izquierda española debe replantearse, Yolanda Díaz ha evitado pronunciarse. "No me compete a mí hacer estas valoraciones, lo que sí que le digo es que el Gobierno de España es hoy una referencia en el mundo. Y el Gobierno de España está cambiando la vida a la gente", ha defendido, sin hacer nada de autocrítica y apoyando mantener a flote la corrupción del sanchismo.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha mandado un mensaje de apoyo a la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Fernández, que comunicó este domingo que padece cáncer. "Le mando desde aquí todo el cariño y en cuanto llegue a España la llamaré y le deseo una pronta recuperación", ha concluido.