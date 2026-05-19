Libertad Digital se ha desplazado hasta el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado frente a la sede del PSOE en Ferraz, tras su imputación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el marco del caso Plus Ultra.

Poco antes de las 11:30 horas, dos agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han accedido al despacho del expresidente, que buscan documentación comprometida que pudiera probar la comisión de tres delitos por parte de Zapatero. También ha estado presente el GOIT, una unidad especializada en el corte de material pesado y en otras técnicas para conseguir información enmarcada en zonas de difícil acceso, como por ejemplo, el acceso a una caja fuerte.

En el momento de la llegada de los agentes, se entiende que el expresidente Zapatero se encontraba en el interior asistiendo al registro, ya que este se ha llevado a cabo en la sede mercantil donde desarrolla su actividad profesional.

Minutos después de su entrada, los dos agentes han abandonado el lugar. Según parece, habrían dejado en el interior una mochila que llevaban consigo, que podría ser de comida. También se han llevado del despacho maletines sellados con precinto de la policía.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que "Zapatero está citado para declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra". La cita coincidiría con el aniversario de la toma de posesión de Sánchez como presidente.

Este es uno de los tres registros que ha ordenado el juez Luis Calama para investigar la comisión de tres delitos por parte del exlíder del PSOE. También la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se encuentra registrando la agencia de las dos hijas de Zapatero.