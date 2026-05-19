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Política

Así abandonaron las hijas de Zapatero la sede de What the Fav

Las hijas de Zapatero, con chófer, abandonaron apresudaramente las oficias de su empresa tras el registro de la UDEF

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha efectuado un exhaustivo registro de más de seis horas en la sede de What the Fav, la agencia de comunicación propiedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La intervención en las oficinas madrileñas arrancó a media mañana y contó con la presencia de las propias implicadas. Tras concluir el minucioso volcado de información, los agentes abandonaron las instalaciones cargados con numerosas cajas repletas de documentación incautada. Por su parte, las hijas del exjefe del Ejecutivo evitaron las preguntas de los medios abandonando el parking del edificio de forma apresurada en un vehículo con chófer privado.

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Este despliegue policial se ha ejecutado de manera inmediata tras conocerse la imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco de la causa de Plus Ultra. La investigación penal trata de esclarecer las presuntas irregularidades detrás del polémico rescate público con el que se inyectaron más de 53 millones de euros de fondos estatales a la aerolínea de capital venezolano durante la pandemia.

El operativo de la UDEF, que finalizó a media tarde en el barrio de Tetuán, se desarrolló en medio de una enorme expectación mediática, con decenas de periodistas apostados a las puertas del inmueble para captar el histórico momento en el que la policía judicial retiraba los indicios del entorno familiar de Zapatero.

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