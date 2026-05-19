Así 'informa' TVE de la imputación de Zapatero

TVE ya ha activado el modo defensa. Tras conocerse la imputación del José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, el programa Mañaneros 360 de TVE ha optado por no poner el foco en la gravedad de los hechos investigados, sino en desacreditar el origen de la causa judicial.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El encargado de hacerlo ha sido Javier Ruiz, que ha dedicado varios minutos a cuestionar la querella y las informaciones que sustentan la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional. Un relato más centrado en ridiculizar las fuentes que en explicar que un expresidente del Gobierno ha sido citado como investigado el próximo 2 de junio por el juez José Luis Calama.

🔵Manos Limpias, detrás de la querella Una acusación con recortes de prensa: una entrevista a Víctor de Aldama en un programa de televisión, pone a Zapatero en el disparadero#Mañaneros19M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KdzlwDMSyz — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 19, 2026

TVE carga contra la querella

Durante su intervención, Ruiz ha insistido en presentar la investigación como una construcción endeble basada en testimonios y publicaciones mediáticas. Así lo ha expuesto en directo: "Pero la base, la base y el origen de esta investigación es lo que van a ver, es una querella de siete páginas contra el expresidente Zapatero que presenta Manos Limpias".

El periodista ha continuado rebajando la relevancia del caso asegurando que la querella se sostenía sobre argumentos débiles: "Es una querella que dice Plus Ultra es una aerolínea rescatada pero no es sistémica, habría que haberla dejado quebrar y con esa base lo que se dice es pero se la rescató porque Zapatero interviene, presiona a Ábalos, a Sánchez y a todo el Gobierno".

Lejos de detenerse en las acusaciones que investiga la Audiencia Nacional, Ruiz ha centrado su explicación en cuestionar la credibilidad de las fuentes que aparecen en la querella: "Tal y como relató Víctor de Aldama en una entrevista concedida a Iker Jiménez". Y ha añadido: "El rigor es tal que dice en un programa llamado 'Horizontes', el programa se llama Horizonte, que emite la cadena la Sexta, el programa se emite en Cuatro".

De la imputación al "fact-check" político

El enfoque de TVE ha evitado profundizar en los elementos que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a imputar a Zapatero. Entre ellos, las declaraciones de Víctor de Aldama, las conexiones empresariales con el entorno de Plus Ultra y las investigaciones sobre presuntas operaciones de blanqueo vinculadas al rescate de la aerolínea.

En cambio, la cadena pública ha preferido centrar la atención en desacreditar el recorrido mediático de la información: "Sobre esta base se construye algo que además se eleva a clave internacional de esta manera, diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta, la cuenta en Pacific Bank".

Ruiz ha rematado su intervención insistiendo en que todo "vuelve a basarse una vez más en Víctor de Aldama".