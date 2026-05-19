Así 'informa' TVE de la imputación de Zapatero

TVE ya ha activado el modo defensa. Tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, el programa Mañaneros 360 de TVE ha optado por no poner el foco en la gravedad de los hechos investigados, sino en desacreditar el origen de la causa judicial.
El encargado de hacerlo ha sido Javier Ruiz, que ha dedicado varios minutos a cuestionar la querella y las informaciones que sustentan la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional. Un relato más centrado en ridiculizar las fuentes que en explicar que un expresidente del Gobierno ha sido citado como investigado el próximo 2 de junio por el juez José Luis Calama.
🔵Manos Limpias, detrás de la querella
Una acusación con recortes de prensa: una entrevista a Víctor de Aldama en un programa de televisión, pone a Zapatero en el disparadero#Mañaneros19M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KdzlwDMSyz— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 19, 2026
TVE carga contra la querella
Durante su intervención, Ruiz ha insistido en presentar la investigación como una construcción endeble basada en testimonios y publicaciones mediáticas. Así lo ha expuesto en directo: "Pero la base, la base y el origen de esta investigación es lo que van a ver, es una querella de siete páginas contra el expresidente Zapatero que presenta Manos Limpias".
El periodista ha continuado rebajando la relevancia del caso asegurando que la querella se sostenía sobre argumentos débiles: "Es una querella que dice Plus Ultra es una aerolínea rescatada pero no es sistémica, habría que haberla dejado quebrar y con esa base lo que se dice es pero se la rescató porque Zapatero interviene, presiona a Ábalos, a Sánchez y a todo el Gobierno".
Lejos de detenerse en las acusaciones que investiga la Audiencia Nacional, Ruiz ha centrado su explicación en cuestionar la credibilidad de las fuentes que aparecen en la querella: "Tal y como relató Víctor de Aldama en una entrevista concedida a Iker Jiménez". Y ha añadido: "El rigor es tal que dice en un programa llamado 'Horizontes', el programa se llama Horizonte, que emite la cadena la Sexta, el programa se emite en Cuatro".
De la imputación al "fact-check" político
El enfoque de TVE ha evitado profundizar en los elementos que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a imputar a Zapatero. Entre ellos, las declaraciones de Víctor de Aldama, las conexiones empresariales con el entorno de Plus Ultra y las investigaciones sobre presuntas operaciones de blanqueo vinculadas al rescate de la aerolínea.
En cambio, la cadena pública ha preferido centrar la atención en desacreditar el recorrido mediático de la información: "Sobre esta base se construye algo que además se eleva a clave internacional de esta manera, diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta, la cuenta en Pacific Bank".
Ruiz ha rematado su intervención insistiendo en que todo "vuelve a basarse una vez más en Víctor de Aldama".