Carlos Cuesta analiza la imputación de Zapatero: "Arrastra inevitablemente a Pedro Sánchez"

Carlos Cuesta ha desgranado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se convierte en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española imputado por corrupción. El auto del juez Calama, de 88 páginas, le atribuye tres delitos: tráfico de influencias, organización criminal y falsedad. "No hay manera de saltárselo", ha afirmado. También ha subrayado que la investigación ha salido adelante gracias a la UDEF pese a todos los intentos de ahogarla desde el Ministerio del Interior.

El auto recoge un entramado que, según Cuesta, desborda con creces el caso concreto de Plus Ultra. Aparecen pagos cruzados vinculados a Jésica, la prostituta del caso Ábalos. Estructuras societarias en Dubái, ramificaciones en negocios de oro, sociedades instrumentales en Isla Mauricio y rastros que atraviesan Venezuela, Suiza, Francia, Panamá, Emiratos Árabes y China. Y, según una investigación periodística de Libertad Digital, una posible cuenta en Rusia.

Cuesta ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero participó en la campaña electoral del PSOE en Andalucía hace apenas una semana, exhibido por Pedro Sánchez y por María Jesús Montero como un activo del partido. "¿Alguien se puede imaginar que José Luis Rodríguez Zapatero no sabía lo que iba a ocurrir, teniendo en cuenta todas sus ramificaciones en la Fiscalía y en la Policía?", ha preguntado.

La influencia de Zapatero

Cuesta ha explicado que lo que la investigación está certificando no es la existencia de una trama aislada, sino de "varias tramas, múltiples tramas" dentro del PSOE. Dos grandes clanes en pugna por los negocios: el clan clásico del partido, el de Zapatero, con vinculaciones plenas en Venezuela, Cuba y ramificaciones en China; y el clan que fue creciendo al amparo de Pedro Sánchez. "El Partido Socialista no solamente alberga casos de corrupción. Es que tiene montada una pugna entre dos grandísimos clanes", ha resumido.

En el auto, Zapatero aparece referido como el articulador de los rescates, la figura a la que los investigados recurrían con plena confianza. Las conversaciones intervenidas recogen frases como "no pasa nada, el Zapa se va a encargar" o "José Luis Rodríguez Zapatero va a instar a la SEPI". "Este era el grado de confianza que tenían", ha señalado Cuesta.

Y es que la imputación de Zapatero por tráfico de influencias arrastra inevitablemente hacia Pedro Sánchez. Zapatero no tenía capacidad para ordenar un rescate en el Consejo de Ministros de otro presidente. Quien lo presidía era Sánchez. Y fue Sánchez quien lo autorizó, en contra del criterio de los técnicos de Economía, con auditorías externas que no llegaron a comprobar la contabilidad y con un informe que los técnicos internos de la SEPI se negaron a firmar.

De Venezuela a la Internacional Socialista

El rescate de los 53 millones a Plus Ultra, ha recordado Cuesta, benefició a una compañía que en el momento de ser rescatada tenía un avión alquilado y representaba el 0,03% del mercado aéreo nacional. "Era literalmente una castaña aeronáutica". Según la denuncia del propio José Luis Ábalos, fue Zapatero quien convenció a Sánchez de que debía aprobarse. Y cuando Ábalos intentó pararlo acudiendo a María Jesús Montero, esta le respondió que tenía orden de darlo y que "aquello se daba".

Cuesta ha conectado toda esta estructura con la denuncia de Víctor de Aldama sobre la financiación venezolana al PSOE: 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo a cambio, entre otras condiciones, de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia de la Internacional Socialista. Sánchez la obtuvo en noviembre de 2022. "Alguien se lo tuvo que explicar", ha apuntado Cuesta, y ha señalando que Zapatero operaba con una cercanía total a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Hugo Chávez. "Es complicado que Zapatero no estuviera al corriente de un plan de financiación para su propio partido", ha aseverado.

Desde Estados Unidos

Cuesta ha cerrado el editorial destacando que la información clave para acreditar la red exterior, con casi 750.000 dólares localizados en cuentas en Miami a nombre de Julio Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, ha llegado desde Estados Unidos. Algo que no es casualidad, pues "Zapatero ha tocado las narices más allá de nuestras fronteras" al operar en dictaduras que Washington investiga. La colaboración entre ambos países en este caso es lo que hacen las democracias. "Claro, esto no lo entiende Pedro Sánchez porque él no es demócrata", ha explicado.

Carlos Cuesta ha concluido con una advertencia: "José Luis Rodríguez Zapatero tiene mucha fuerza en China, en Venezuela, en Cuba, para enriquecerse. Pero no tenía la fuerza de decidir en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El que autorizó todo fue una persona llamada Pedro Sánchez".