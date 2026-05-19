En Libertad Digital y esRadio se ha venido siguiendo la ruta del dinero que apunta directamente a la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. El ex presidente del Gobierno se encuentra en el centro de una investigación que desvela cómo se habrían canalizado fondos procedentes de comisiones por intermediación.

El punto de conexión es Julio Martínez, detenido en el marco del caso Plus Ultra, quien utilizaba la sociedad Análisis Relevante para sus gestiones. Esta empresa tenía pactado un bonus de éxito del 1% si se lograba el rescate público. Tras aprobarse una ayuda de 53 millones de euros, la comisión generada fue de medio millón, una cifra que coincide con los pagos recibidos por Zapatero.

Los registros contables muestran un flujo de capital muy específico: un pago de 458.000 euros para Zapatero y otro de 198.000 euros para sus propias hijas. Estos fondos habrían salido de Análisis Relevante, empresa que formaba parte de un complejo entramado de ocho sociedades financieras creadas estratégicamente pocos meses después de que el Gobierno diera luz verde a la inyección económica.

La operación no fue estrictamente técnica, sino que contó con una mediación política de alto nivel. Según se ha informado en Libertad Digital, José Luis Ábalos habría revelado que Julio Martínez intermedió con Zapatero para que este, a su vez, ejerciera presión sobre Pedro Sánchez con el objetivo de asegurar el rescate millonario a la aerolínea.

La decisión final de conceder los 53 millones de euros se tomó de forma arbitraria, ya que existían informes contrarios de los técnicos del Ministerio de Economía y de diversos peritos que desaconsejaban la operación. A pesar de estas advertencias, la influencia política de Zapatero sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resultó determinante para la firma del rescate.