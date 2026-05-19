Caso Plus Ultra: la esperada imputación de Zapatero, al descubierto

El ex presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha sido oficialmente imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En el marco del conocido caso Plus Ultra, el magistrado ha acordado la imputación de Zapatero por delitos de extrema gravedad, entre los que destacan organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Esta decisión judicial supone un hito fundamental en la investigación de un rescate que ha estado rodeado de sospechas de corrupción desde su origen.

Como se recuerda en el espacio de Libertad Digital, el caso Plus Ultra se centró inicialmente en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la citada aerolínea. Las pesquisas, que originalmente comenzaron en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, terminaron derivando hacia la Audiencia Nacional debido a la complejidad técnica e internacional de la trama. El empresario Víctor de Aldama ya señaló en su momento que aproximadamente 10 millones de euros podrían haber sido desviados a través de Panamá para el cobro de comisiones ilegales destinadas a Zapatero y, presuntamente, también al actual presidente del Gobierno.

Libertad Digital ya adelantó en exclusiva durante el pasado mes de abril que el ex presidente se encontraba en una situación procesal muy comprometida, al borde de la imputación. Sin embargo, el juez Calama decidió esperar a que concluyeran las pasadas elecciones andaluzas para hacer oficial la noticia, evitando de este modo cualquier acusación de interferencia judicial en los procesos democráticos. Una vez superada la cita electoral, el levantamiento del secreto de sumario ha revelado la magnitud de una investigación que LD ha seguido minuciosamente desde sus etapas más tempranas.

Un punto clave de la investigación se centra en la empresa de las hijas de Zapatero, What the Fap. Los investigadores sospechan que esta entidad pudo ser utilizada como herramienta para canalizar las comisiones ilegales derivadas del rescate a Plus Ultra. De hecho, se han efectuado registros en diversas empresas y en el propio despacho del ex mandatario socialista, buscando evidencias que confirmen la relación entre el dinero público y el patrimonio familiar. No se descarta que las hijas del ex presidente sean citadas próximamente dada su función principal en la empresa bajo sospecha.

El próximo 2 de junio, Zapatero deberá comparecer ante el juez en calidad de investigado. Al ostentar esta condición, el ex presidente tiene derecho a no contestar o incluso a faltar a la verdad, a diferencia de los testigos. No obstante, el magistrado Calama deberá evaluar tras la declaración la necesidad de imponer medidas cautelares. Entre los escenarios que se barajan no se puede descartar por completo la prisión provisional debido al riesgo de fuga, dado que el imputado mantiene importantes vínculos y negocios en Venezuela, país que podría servirle de refugio.