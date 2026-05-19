Cayetana y Espinosa de los Monteros en el Club LD: "¿Cuántos años llevamos sin defender nuestra historia?"

El Club Libertad Digital celebró una nueva edición de sus encuentros exclusivos con el diálogo ‘España tiene solución’, una conversación entre Cayetana Álvarez de Toledo, Iván Espinosa de los Monteros y el director de Libertad Digital, Raúl Vilas, centrada en la situación política e institucional de España pero con una perspectiva hacia el optimismo y las medidas concretas que puedan revertir la situación actual.

A lo largo del acto, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar reformas profundas para contrarrestar el deterioro político y económico. Espinosa de los Monteros defendió una agenda centrada en el crecimiento y la estabilidad institucional, asegurando que "La prosperidad moderas los problemas". En esa misma línea, reclamó una alternativa política capaz de afrontar los desafíos actuales: "Necesitamos una fuerza reformista".

Defender la convivencia

Cayetana Álvarez de Toledo se centró en la necesidad de reconstruir consensos y recuperar la cohesión nacional frente a la polarización política. "Tenemos que recuperar la voluntad de vivir juntos", afirmó. Defendió además una regeneración institucional que permita fortalecer el Estado reduciendo al mismo tiempo sus excesos burocráticos. Álvarez de Toledo también criticó duramente la deriva política del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que "El sanchismo es una forma de pesimismo".

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