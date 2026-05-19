El exlíder de Podemos definió en 2016 a Zapatero como "el mejor presidente" de la democracia española. La Audiencia Nacional le investiga ahora por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha rescatado unas declaraciones realizadas por Pablo Iglesias en 2016 en las que el entonces líder de Podemos le definía como "el mejor presidente" de la democracia española.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente declarará como investigado el próximo 2 de junio en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Tras conocerse la decisión judicial, la hemeroteca ha recuperado una entrevista concedida por Pablo Iglesias a Pepa Bueno en cadena SER TV durante la campaña de las elecciones generales de 2016. En aquella conversación, la periodista preguntaba al entonces candidato de Unidas Podemos por la relación de cercanía que mantenía con Zapatero. "¿Tienes con él una complicidad muy especial, lo usas de referente, de consultas?", planteaba Pepa Bueno.

Pablo Iglesias: "Zapatero es el mejor presidente de nuestra democracia, cuando tengo dudas, procuro mandarle un mensaje y preguntarle" pic.twitter.com/4OQ8m8GpXH — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) May 19, 2026

Pablo Iglesias respondía entonces: "No querría decir nada que se pudiera usar en contra de su partido. Le tengo mucha admiración. Creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia".

El exvicepresidente del Gobierno añadía además: "Creo que es alguien muy generoso y muy sensato y que desde aquella primera noche en la que nos conocimos me cayó muy bien, creo que fue mutuo".

Iglesias también detallaba la relación de confianza que mantenía con el expresidente socialista: "Siempre procuro mandarle un mensaje para preguntarle sobre: 'Oye, ¿no te molesta que te llame?, que te querría preguntar'. Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho".

En la misma entrevista, el fundador de Podemos insistía en sus elogios hacia Zapatero asegurando que "me parece un tipo muy solvente y del que yo he aprendido muchísimo". Finalmente, remataba: "A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país".