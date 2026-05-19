El entramado al que la Justicia vincula a Zapatero acaba en el robo de alimentos a los más pobres en Venezuela

La Audiencia Nacional acaba de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Lo ha hecho por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Pero se trata de una trama ligada al blanqueo de capitales que acaba presuntamente en lo más sórdido e inhumano imaginable. Y es que el último eslabón del clan al que estaría ligado este blanqueo es el del robo de los alimentos de los programas CLAP para los más pobres en la Venezuela de Nicolás Maduro.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

En contra de lo que se suele escuchar, el caso no fue archivado de una forma ordinaria, sino que se trató de una superación de los plazos previstos sin que pudiera llegar a analizar el fondo del asunto.

Pero la Fiscalía Anticorrupción, a llamada de las Fiscalías de Suiza y Francia, empezó más tarde a investigar si parte de los fondos recibidos en el rescate habían sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo de capitales.

Fueron, por lo tanto, Francia y Suiza quienes volvieron a forzar la investigación de Plus Ultra ante la pista de blanqueo venezolano especialmente centrada en el oro, pero, cuidado, también en el dinero procedente de la supuesta lucha contra la pobreza. En concreto, de dinero controlado por los CLAP venezolanos, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, gestionados por la narcodictadura de Nicolás Maduro y que afirmaban ser una salvaguarda frente a la pobreza del país.

El entramado

La red incluye desde empresarios ubicados en Canarias y de origen peruano, como Khristian Eduardo Alegre Walter, hasta otros, también peruanos pero cuya pista deambula de París hasta República Dominicana, como Enrique Martín Baca Arbulu, su hermano Luis Felipe Baca Arbulu, sociedades presuntamente usadas en el entramado como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet, residentes en República Dominicana de origen venezolano, como Gabriela Puente Garaboa, u otros empresarios relacionados también con el chavismo, como Danilo Alfonso Diazgranados.

Pero una de las reclamaciones de Suiza y Francia ha acabado en un hecho llamativo porque afecta directamente a un programa público supuestamente benéfico del régimen de Nicolás Maduro: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Se trata de los CLAP y consisten en programas de distribución de alimentos básicos importados promovidos por el gobierno de Venezuela desde el año 2016.

El programa es uno de los mecanismos de supuesta solidaridad más publicitado por la narcodictadura, que le permite contar con comités que distribuyen los alimentos prioritarios casa por casa, generando un poderoso sistema de control y pago por lealtad. O, dicho de otro modo, de condena al hambre por deslealtad al régimen dictatorial.

Los comités han estado sujetos a infinidad de polémicas y denuncias por parte de la oposición democrática de Venezuela por estar plagados de corrupción, utilización política y variaciones de los precios justificados para los alimentos sin control alguno. Y ahora, esa figura entra de lleno en el caso Plus Ultra y en la presunta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero.