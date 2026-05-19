El expresidente socialista se convierte en el primer jefe del Ejecutivo imputado desde la Transición. La situación es inédita porque hasta hoy, ningún presidente había pasado por un trance similar. Sin embargo, el Gobierno pide defender el buen nombre de Zapatero.

"Desde la tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la Justicia afrontamos esta noticia", ha arrancado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una jornada marcada por esta causa judicial que salpica directamente a los cimientos socialistas. En este sentido, defienden que las cuentas sobre el rescate de Plus Ultra son transparentes y están avaladas por los órganos específicos, y sostienen la importancia de la "presunción de inocencia".

"En lo personal, tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaba", ha continuado Saiz en una rueda de prensa en la que Zapatero y el batacazo electoral de María Jesús Montero han sido los únicos temas por los que se le ha preguntado al Gobierno.

El golpe es duro, de ahí que su única forma de esquivarlo sea señalar a los jueces y a una campaña de la derecha para poner en ruina al Ejecutivo de Sánchez, que por ahora no ha dado la cara ante este golpe, al menos de forma pública. "No voy a comentar ni mensajes ni llamadas privadas del presidente", ha subrayado Saiz, después de que la cadena SER haya avanzado el mensaje que ha trasladado el presidente Sánchez a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el que pone en valor el legado de Zapatero y pide "defender el buen nombre de Zapatero".

"Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista", ha subrayado el presidente Sánchez en un mensaje privado, expresando su "orgullo" por el expresidente y pidiendo "entereza".

El juez sitúa a Zapatero como líder de una estructura "jerarquizada" de tráfico de influencias; sin embargo, en el Ejecutivo tratan de contener la tormenta recordando los tiempos en los que Zapatero fue "un buen presidente", ahondando en las medidas sociales que impulsó desde el Ejecutivo, al tiempo que han subrayado que "el origen de la investigación está en una denuncia de una asociación ultra como Manos Limpias", pero la realidad es que la denuncia no parte de Manos Limpias sino de la Fiscalía Anticorrupción como ha apuntado la periodista de RNE al formular su pregunta.

En Sumar apoyan al ala socialista del Gobierno e insinúan que se trata de un caso de lawfare. Así también se habrían referido los socialistas de forma privada, aunque, preguntados en la rueda de prensa, han evitado mencionar este término y han defendido que el Ejecutivo "colabora" y "respeta" a la Justicia.