El Gobierno toma Indra, los médicos acorralan a García y Yolanda Díaz se escapa a China

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Corredor evita asumir responsabilidades por el apagón

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, continúa sin asumir ningún tipo de responsabilidad por el apagón que dejó sin luz a toda España. Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso, ha señalado que el cero eléctrico fue debido a una causa "multifactorial", insistiendo en que su compañía cumplió pero los demás no lo hicieron. PP y Vox critican que Corredor continúe en el cargo un año después de lo ocurrido.

Los médicos vuelven a la huelga contra el estatuto de Mónica García

Los médicos de toda España vuelven a las calles, para denunciar el estatuto marco impuesto por Mónica García. Es la cuarta semana de paros en lo que va de año, para rechazar el texto del Ministerio de Sanidad, que no mejora sus pésimas condiciones laborales.

Se estima que más de 8.000 cirugías y casi 20.000 pruebas han sido canceladas, lo que supone un coste de más de 13 millones de euros. Los facultativos aseguran que desde que Mónica García anunció su intención de ser candidata en la Comunidad de Madrid, no ha vuelto a hablar con ellos. Si no hay avances avisan, que volverán a la huelga el próximo mes de junio.

Yolanda Díaz viaja a China con agenda política y sindical

Después del nuevo fracaso de su partido en las elecciones andaluzas, Yolanda Díaz, está en China, con una agenda política y sindical que recoge competencias de otros ministerios. En lo que va de legislatura la vicepresidenta suma ya casi 50 viajes internacionales, entre ellos México, Argentina, Nueva York o Los Ángeles donde asistió a los premios Óscar.

Hoy Yolanda Díaz tiene prevista una reunión con el vicepresidente de los sindicatos del país asiático y con el viceministro del departamento internacional del Partido Comunista Chino.

Indra releva a José Vicente de los Mozos y Ángel Simón queda como única cabeza visible

El Gobierno fuerza el cese del consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos dejando a Ángel Simón, hombre de confianza de Moncloa, como única cabeza visible. El directivo no renovará al frente de la cotizada.

Unos cambios que se producen semanas después de la salida de Ángel Escribano de la presidencia. Todo apunta a que en las próximas semanas el Consejo de Administración se reúna para proponer candidatos y sustituir a José Vicente de los Mozos.

Enrique Riquelme anunciará en los próximos días si opta a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia que en los próximos días conoceremos si finalmente se presenta o no como candidato a la presidencia del Real Madrid. El empresario ha confirmado que dispone del aval necesario de 187 millones de euros, además de ser socio desde hace 20 años.

Riquelme tiene 37 años, cuenta con numerosos negocios en el sector solar en España, México, Chile e incluso Oriente Medio. En el mundo empresarial le conocen como "el rey del sol".

Muere Carmen Navas, la madre que buscó durante 16 meses a su hijo por las cárceles chavistas

Y Carmen Navas, la madre coraje de 82 años, que buscó a su hijo durante 16 meses por las cárceles chavistas ha fallecido este domingo en Caracas. La mujer, símbolo de las familias de los presos políticos en Venezuela ha muerto semanas después de la confirmación de la muerte de su hijo Víctor Quero. Su última aparición fue el pasado viernes cuando asistió a una misa en memoria de su hijo.