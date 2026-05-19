El Partido Popular ha reaccionado a la imputación de Zapatero, recordando que esta noticia es el colofón a "un cuarto de siglo de socialismo corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero". Recuerdan que el presidente "se ha beneficiado del negocio de la prostitución, tiene a dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro, y su familia imputada".

"Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional. Los dos han utilizado a sus familias para enriquecerse", añaden en un comunicado a medios en el que apuntan a Pedro Sánchez: "El PSOE debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", y por eso piden la comparecencia urgente del presidente.

También han reaccionado en X cargos del PP: "Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", escribe en su cuenta oficial el secretario general del PP, Miguel Tellado.

También la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha reaccionado a la noticia recordando las palabras del ministro Óscar Puente, que hace apenas unos días elogió a Zapatero. También un mensaje del PSOE en el que ensalzaba su figura a través de su cuenta oficial de X.

"El mejor expresidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista" La mafia. pic.twitter.com/brKei06rzs — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026

Este twit tiene 5 días. El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor. Primer expresidente del Gobierno investigado. https://t.co/7ptAFXyh1F — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026

El Partido Popular lleva meses acorralando al expresidente por este asunto, y le citó incluso en la comisión Koldo del Senado, donde el expresidente negó toda relación con el rescate de Plus Ultra, a pesar de la infinidad de pruebas que le señalan como mediador de la operación. La compañía aérea, sin apenas actividad en España, llegó a recibir 53 millones de euros cuando incluso informes ministeriales se oponían.

El PP exige explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y señala directamente al presidente, dado que Zapatero es su mano derecha. Se le señala incluso como el ideólogo de la estrategia sanchista desplegada los últimos años y llegó a sustituir a Santos Cerdán como negociador con Carles Puigdemont, lo que da cuenta de la confianza depositada por el Ejecutivo en él.

Esta es la primera vez en España que un presidente del Gobierno es imputado. Ni siquiera lo fue Felipe González por la corrupción de su Gobierno y los GAL. La citación como sospechoso se produce justo después de las elecciones de Andalucía, en las que el PSOE ha recibido un duro golpe.

La imputación se suma al juicio en el Tribunal Supremo al que fuera todopoderoso ministro y número tres del PSOE, José Luis Ábalos. Queda todavía pendiente el juicio a Begoña Gómez y al hermano del presidente, David Sánchez, además del caso hidrocarburos.