España tiene arreglo: el Diálogo del Club LD con Iván Espinosa de los Monteros y Cayetana Álvarez de Toledo

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El Club Libertad Digital volvió a convertirse este lunes en un espacio de reflexión política y análisis sobre el futuro de España con la celebración del diálogo España tiene solución, un encuentro que protagonizaron Cayetana Álvarez de Toledo e Iván Espinosa de los Monteros y que moderó Raúl Vilas, director de Libertad Digital. La conversación la marcaron las propuestas reformistas, la crítica al sanchismo y la necesidad de reconstruir consensos nacionales para configurar una etapa de prosperidad, en todos los sentidos, para España.

Durante el coloquio, que se ha celebrado exclusivamente para los socios de Libertad Digital, Iván Espinosa de los Monteros y Cayetana Álvarez de Toledo abordaron desde una perspectiva optimista algunas de las principales preocupaciones políticas, económicas e institucionales que atraviesa España y cuáles serían las políticas para conseguir un cambio profundo que redundase en el beneficio de los españoles. Tanto Espinosa de los Monteros como Álvarez de Toledo coincidieron en la necesidad de impulsar una alternativa política capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos y revertir la sensación de tedio que se ha instalado en el debate público.

La lucha por la prosperidad

Iván Espinosa de los Monteros defendió la necesidad de recuperar una agenda centrada en el crecimiento económico, las reformas estructurales y la estabilidad institucional como vía para afrontar los problemas sociales y políticos. "La prosperidad modera los problemas", afirmó durante su intervención, en la que insistió en que el progreso económico contribuye a rebajar la fractura social y a fortalecer la convivencia.

Si bien señaló la necesidad de ahondar en otros aspectos, "como conocer España, la geografía, la literatura", atajar el problema de la economía con el fin de recuperar el atractivo para "trabajadores, empresarios y autónomos" puede ser el primer paso, así como devolver "la ilusión" para que "los cientos de miles de jóvenes que tienen que irse fuera puedan regresar". No obstante, recordó "la responsabilidad que tienen todos los votantes".

Subrayó además que España atraviesa un momento en el que resulta imprescindible reconstruir un proyecto político sólido y transversal. En ese sentido, aseguró que "necesitamos una fuerza reformista", capaz de afrontar los desafíos nacionales y que plante cara a las propuestas revolucionarias.

"El sanchismo es una forma de pesimismo"

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo centró su intervención en la crisis institucional y moral que vive España bajo el actual Gobierno. La diputada sostuvo que el debate público ha quedado atrapado en una dinámica de enfrentamiento permanente que erosiona la convivencia nacional y dificulta la construcción de proyectos compartidos. "Tenemos que recuperar la voluntad de vivir juntos", explicó.

A lo largo del encuentro, insistió en que la política española necesita recuperar altura intelectual y abandonar la lógica de bloques que domina actualmente la conversación pública. La dirigente liberal también reclamó una profunda regeneración institucional y administrativa. "Tenemos que reforzar el Estado, adelgazarlo, regenerar la vida pública y reunir a la nación", señaló, sintetizando así una de las principales ideas que vertebraron el diálogo celebrado en el Club LD.

Álvarez de Toledo cargó además contra el actual clima político que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de fomentar una visión derrotista de España. "El sanchismo es una forma de pesimismo", aseguró. Asimismo, recalcó la importancia de los acuerdos en el eje que hay a la derecha del PSOE y su preocupación por la ambición desmedida de Sánchez. Comentó que no le sorprendería que convirtiera las próximas elecciones generales en un plebiscito sobre el Estado constitucional.

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