Ester Muñoz augura que "estamos por ver al peor Sánchez": "Se va a atrincherar más"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha arremetido este martes contra el Gobierno y el PSOE durante una entrevista en el programa Es Noticia de esRadio con Juan Pablo Polvorinos, después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra.
Ester Muñoz ha calificado la situación de "gravísima" y ha asegurado que el Partido Popular llevaba años denunciando irregularidades en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra. "No cumplía con los criterios ni técnicos ni políticos", ha explicado, señalando que ahora "un juez de la Audiencia Nacional aprecia indicios que apuntarían a una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales".
La dirigente popular ha sostenido además que "parte de ese dinero habría acabado vinculado al entorno familiar y empresarial de José Luis Rodríguez Zapatero", en referencia a las investigaciones abiertas en torno al rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia.
"Presuntamente habría mentido"
Durante la entrevista, Juan Pablo Polvorinos ha preguntado directamente a Muñoz si consideraba que Zapatero mintió en su comparecencia en el Senado cuando negó irregularidades relacionadas con Plus Ultra.
La portavoz popular ha respondido que, "a la vista de lo que recoge el auto judicial", el expresidente "presuntamente habría mentido no solo en el Senado, sino también en numerosas entrevistas públicas". No obstante, ha insistido en esperar a la declaración judicial prevista para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.
Muñoz también ha criticado con dureza la reacción del PSOE tras conocerse la imputación. Según ha afirmado, el partido "ha vuelto a atacar a jueces y medios de comunicación" en lugar de permitir que las investigaciones sigan su curso.
En este sentido, ha recordado otros casos que afectan al entorno socialista y ha asegurado que "hay decenas de jueces investigando casos relacionados con corrupción, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez". Además, ha acusado al Ejecutivo de intentar desacreditar cualquier investigación incómoda, cargando contra la estrategia del PSOE de señalar a determinados medios de comunicación.
Ester Muñoz ha afirmado que el Gobierno "ha acusado primero a medios de comunicación libres" y ha citado expresamente a esRadio y a Libertad Digital entre otros medios de investigación "que han estado destapando casos de corrupción", denunciando una "cacería" contra ellos al calificarlos de "pseudomedios" y acusarles de "inventar bulos". Según la portavoz popular, cuando esas informaciones pasan a sede judicial, el Ejecutivo cambia el foco y "empieza a atacar a los jueces" que investigan las distintas causas abiertas contra el entorno socialista.
Como veo algún facha que duda de que la causa sea secreta, pongo esta noticia de un medio de confianza. Secreto prorrogado el 23 de abril. Por lo tanto, Feijoo posee información precisa de las actuaciones a practicar en una causa declarada secreta. https://t.co/oO7hzU3NAn pic.twitter.com/tZQEPC1erp— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026
La dirigente popular también ha denunciado el clima de presión y hostilidad hacia periodistas, medios y representantes de la oposición, asegurando que el Gobierno está reaccionando "con nervios desatados" ante el avance de las investigaciones judiciales.
La portavoz popular ha cargado igualmente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus declaraciones en redes sociales contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Los nervios desatados en el Gobierno les están llevando a actitudes muy lamentables", ha asegurado.
Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario. pic.twitter.com/vHqYTkLayA— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026
"Sánchez se aferrará todavía más al poder"
Preguntada por la posibilidad de un adelanto electoral tras el impacto político del caso, Muñoz ha descartado que el presidente del Gobierno vaya a convocar elecciones. "Todos los casos de corrupción, lejos de hacer caer al Gobierno, hacen que Pedro Sánchez se aferre todavía más al poder", ha afirmado. A su juicio, el presidente utiliza "todos los resortes institucionales" para defenderse políticamente de las investigaciones que afectan a su partido y a su entorno.
La portavoz popular ha lamentado además el deterioro de la imagen internacional de España y ha asegurado que "todos los medios internacionales están hablando de la imputación de un expresidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción".