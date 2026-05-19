Ester Muñoz augura que "estamos por ver al peor Sánchez": "Se va a atrincherar más"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha arremetido este martes contra el Gobierno y el PSOE durante una entrevista en el programa Es Noticia de esRadio con Juan Pablo Polvorinos, después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Ester Muñoz ha calificado la situación de "gravísima" y ha asegurado que el Partido Popular llevaba años denunciando irregularidades en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra. "No cumplía con los criterios ni técnicos ni políticos", ha explicado, señalando que ahora "un juez de la Audiencia Nacional aprecia indicios que apuntarían a una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales".

La dirigente popular ha sostenido además que "parte de ese dinero habría acabado vinculado al entorno familiar y empresarial de José Luis Rodríguez Zapatero", en referencia a las investigaciones abiertas en torno al rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia.

"Presuntamente habría mentido"

Durante la entrevista, Juan Pablo Polvorinos ha preguntado directamente a Muñoz si consideraba que Zapatero mintió en su comparecencia en el Senado cuando negó irregularidades relacionadas con Plus Ultra.

Así negó Zapatero su relación con el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"



La portavoz popular ha respondido que, "a la vista de lo que recoge el auto judicial", el expresidente "presuntamente habría mentido no solo en el Senado, sino también en numerosas entrevistas públicas". No obstante, ha insistido en esperar a la declaración judicial prevista para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Muñoz también ha criticado con dureza la reacción del PSOE tras conocerse la imputación. Según ha afirmado, el partido "ha vuelto a atacar a jueces y medios de comunicación" en lugar de permitir que las investigaciones sigan su curso.

En este sentido, ha recordado otros casos que afectan al entorno socialista y ha asegurado que "hay decenas de jueces investigando casos relacionados con corrupción, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez". Además, ha acusado al Ejecutivo de intentar desacreditar cualquier investigación incómoda, cargando contra la estrategia del PSOE de señalar a determinados medios de comunicación.

Ester Muñoz ha afirmado que el Gobierno "ha acusado primero a medios de comunicación libres" y ha citado expresamente a esRadio y a Libertad Digital entre otros medios de investigación "que han estado destapando casos de corrupción", denunciando una "cacería" contra ellos al calificarlos de "pseudomedios" y acusarles de "inventar bulos". Según la portavoz popular, cuando esas informaciones pasan a sede judicial, el Ejecutivo cambia el foco y "empieza a atacar a los jueces" que investigan las distintas causas abiertas contra el entorno socialista.

Como veo algún facha que duda de que la causa sea secreta, pongo esta noticia de un medio de confianza. Secreto prorrogado el 23 de abril. Por lo tanto, Feijoo posee información precisa de las actuaciones a practicar en una causa declarada secreta. https://t.co/oO7hzU3NAn pic.twitter.com/tZQEPC1erp — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

La dirigente popular también ha denunciado el clima de presión y hostilidad hacia periodistas, medios y representantes de la oposición, asegurando que el Gobierno está reaccionando "con nervios desatados" ante el avance de las investigaciones judiciales.

La portavoz popular ha cargado igualmente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus declaraciones en redes sociales contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Los nervios desatados en el Gobierno les están llevando a actitudes muy lamentables", ha asegurado.



Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario. pic.twitter.com/vHqYTkLayA — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

"Sánchez se aferrará todavía más al poder"

Preguntada por la posibilidad de un adelanto electoral tras el impacto político del caso, Muñoz ha descartado que el presidente del Gobierno vaya a convocar elecciones. "Todos los casos de corrupción, lejos de hacer caer al Gobierno, hacen que Pedro Sánchez se aferre todavía más al poder", ha afirmado. A su juicio, el presidente utiliza "todos los resortes institucionales" para defenderse políticamente de las investigaciones que afectan a su partido y a su entorno.

La portavoz popular ha lamentado además el deterioro de la imagen internacional de España y ha asegurado que "todos los medios internacionales están hablando de la imputación de un expresidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción".