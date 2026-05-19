Feijóo activa la maquinaria electoral poniendo a punto equipos y estrategia

La resaca de las elecciones en Andalucía es el pistoletazo de salida de las generales, en las que Alberto Núñez Feijóo espera poder resarcirse del shock que supuso quedarse a cuatro escaños de gobernar, después de haber ganado los comicios. Para lograrlo, se han reforzado equipos, se irán convocando los congresos autonómicos pendientes y se han retocado estrategias. Por delante, un año muy complicado en el que la derecha batallará para no llegar desfondada.

Después de tres años de legislatura alimentando la idea de que Pedro Sánchez podía caer en cualquier momento, llega ahora la recta final en la que se asume que, a lo sumo, habrá un adelanto técnico para hacer coincidir las generales con autonómicas y municipales. El objetivo podría ser movilizar a todos los cargos del PSOE para romper la sangría que sufren desde hace tiempo. Con la vista puesta en ese horizonte, el PP ha hecho algunos ajustes.

Dada la dificultad de mantener durante todo un año el actual nivel de tensión, y una vez constatado que ningún caso de corrupción, escándalo o negligencia forzará a Sánchez a dimitir, el PP regresa a la estrategia con la que arrancó la legislatura: conjugar la crítica al Gobierno con propuestas en positivo para demostrar que "hay alternativa" y "el cambio está cerca".

"Proyecto, proyecto, proyecto", defendió Feijóo este lunes ante la Junta Directiva Nacional de su partido, en un eslogan que recuerda al utilizado por Julio Anguita de "programa, programa, programa" para poner en valor el "contrato con los votantes", las promesas electorales y la gestión pública en un momento de grave degradación política. "Vamos a propiciar un cambio de clima político", dijo.

Mensaje, demoscopia y regeneración institucional

Además de ajustar estrategias, se han reforzado equipos. En concreto, el del secretario general, Miguel Tellado, y las vicesecretarias Alma Ezcurra y Cuca Gamarra. Junto a Tellado estará en el área de Estrategia y Planificación, María Martín, exdirectora de comunicación de Gad3; Carlos Poza, especialista en tratamiento de datos y análisis demoscópico, será secretario de Segmentación y Audiencias.

El objetivo, entre otras cosas, es evitar que las encuestas vuelvan a jugarles una mala pasada como ocurrió el 23-J, y analizar el sentir de la población en asuntos clave como la inmigración, la vivienda o la educación, para detectar mejor los segmentos de población a los que dirigirse y ofrecer respuestas. El PP aspira a ensanchar su base, estancada en los 137 escaños logrados hace tres años.

Junto a Ezcurra estarán Juan Milián, senador por Cataluña, que será coordinador de Proyecto Nacional; Juan Corro, gerente del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid y profesor asociado de la Universidad de Alcalá, que coordinará el área de Prospectiva. Pilar Marcos, periodista, exdiputada y exdirectora de publicaciones de FAES, se encargará de la coordinación de Unidad de Mensaje.

Por último, Carlos Fernández, asesor del Grupo del EPP en Bruselas y experto en política europea, estará al frente de la Secretaría de Programas. Se trata de reforzar un área de gran peso para el partido y diversificar funciones, dada la labor que acumula Ezcurra como vicesecretaria, eurodiputada y directora de la Fundación Reformismo 21.

La vicesecretaría de Institucional pasará a contar con dos nuevas secretarías en el área de Justicia: la de Asuntos Constitucionales y la de Operadores Jurídicos, dirigidas por el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Belda Pérez-Pedrero; y por Pere Huguet Tous, presidente del Consejo de la Abogacía entre 2006 y 2007, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y diputado del PPC.

En medio de la ristra de casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, del desafío a la Justicia planteado por Félix Bolaños, y del plan de regeneración institucional que prometió el PP, y sigue sin darse a conocer, Feijóo ha apostado por conceder mayor protagonismo a una de las vicesecretarías con mayor volumen de trabajo en la actualidad.

Nuevas citas políticas

Estos cambios vienen acompañados de la convocatoria, el próximo 27 de junio, del congreso del PP catalán que lleva años retrasándose. Alejandro Fernández será elegido líder de la formación, tras dejar atrás algunos roces que protagonizó con Feijóo. El 11 de julio se celebrará el de Nuevas Generaciones, presidido actualmente por Bea Fanjul, y que podría ser sustituida.

Falta por conocer la fecha del congreso del PP de la Comunidad Valenciana, donde Francisco Camps ha mostrado su voluntad de presentarse, y el presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, no ha sido todavía confirmado como candidato a las elecciones, a la espera de ver cómo se desenvuelve el cargo que asumió tras la salida de Carlos Mazón.