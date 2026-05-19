Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, recordando que el expresidente forma parte del corazón del sanchismo. "Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero", escribe en su cuenta oficial de X.

"La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún", dice el presidente del Partido Popular, que advierte al jefe del Ejecutivo: "Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España", añade, instándole a que dimita y que convoque elecciones generales.

La reacción tiene lugar después de que este martes se hayan pronunciado varios dirigentes del partido para arremeter contra Zapatero y Sánchez. "Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", escribe en su cuenta oficial el secretario general del PP, Miguel Tellado.

También la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha reaccionado a la noticia recordando las palabras del ministro Óscar Puente, que hace apenas unos días elogió a Zapatero. También ha aludido a un mensaje del PSOE en el que ensalzaba su figura a través de su cuenta oficial de X. En declaraciones a esRadio, Muñoz ha repasado el papel de Zapatero como asesor de Sánchez y ha asegurado que en otras circunstancias ya se habría producido la dimisión del presidente.

El Partido Popular ha recordado que esta noticia es el colofón a "un cuarto de siglo de socialismo corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero". Recuerdan que el presidente "se ha beneficiado del negocio de la prostitución, tiene a dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro, y su familia imputada".

"Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional. Los dos han utilizado a sus familias para enriquecerse", añaden en un comunicado a medios en el que apuntan a Pedro Sánchez: "El PSOE debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución", y por eso piden la comparecencia urgente del presidente.