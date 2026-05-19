En Ferraz no hay espacio para la autocrítica tras el revés electoral. La dirección socialista opta por exhibir una imagen de satisfacción y aferrarse al argumento de que el bloque de izquierdas ha resistido, pese al severo correctivo sufrido en las urnas. Mientras el partido trata de rebajar el alcance de la derrota, Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el resultado, alejándose de cualquier análisis público de la debacle.

Como si respondieran a un patrón ya conocido, los socialistas volvieron a activar el mismo manual tras un mal resultado electoral: minimizar el impacto de la derrota y desplazar el foco hacia el Partido Popular, pese a que este haya sido la fuerza más votada.

El PSOE ha centrado su discurso en la necesidad del PP de apoyarse en Vox para gobernar y presenta esos acuerdos como la prueba del "gran fracaso de Feijóo", obviando al mismo tiempo el severo golpe sufrido por quien fuera número dos del Ejecutivo y uno de los principales referentes del socialismo nacional. La ausencia de autocrítica vuelve a imponerse en Ferraz, donde el análisis de los malos resultados se descarga sobre las federaciones autonómicas, tal y como ya sucedió en Aragón.

Los socialistas intentan trasladar a su electorado una visión alarmista de los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón, pese a que dichos acuerdos son consecuencia directa del veredicto de las urnas y evidencian, además, la pérdida de peso territorial del PSOE.

La contradicción en la dirección socialista resulta evidente porque rechazan extrapolar al ámbito nacional los resultados de las cuatro citas electorales celebradas este año, pero sí convierten los acuerdos entre PP y Vox en un argumento de alcance estatal. Una estrategia ya utilizada por Pedro Sánchez en las generales de 2023 y basada en la movilización del electorado a través del miedo a la derecha.

Por ahora, la número dos del PSOE resiste en Andalucía. María Jesús Montero, que perdió dos escaños respecto a las elecciones de 2022 —cuando Juan Espadas logró 30 diputados—, anunció que dejará su acta en el Congreso para incorporarse al Parlamento andaluz y asumir el liderazgo de la oposición, aunque evitó aclarar cuánto tiempo permanecerá. "Voy minuto a minuto" y "en cuatro años pasan muchas cosas", afirmó la exvicepresidenta en una entrevista concedida a la cadena SER.

En cualquier caso, el PSOE trata de preservar a Pedro Sánchez del desgaste derivado de una estrategia que apostó por situar a varios ministros al frente de candidaturas autonómicas con el objetivo de reforzar el control territorial del partido.