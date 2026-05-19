La bochornosa hemeroteca de Montero con Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra: "En unos años quiero ser como él"

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad sacude este martes la política nacional y rescata una hemeroteca incómoda para el PSOE. Entre el repertorio, vídeos de una María Jesús Montero que, hasta hace apenas unos días, exaltaba al expresidente como uno de los grandes "orgullos" del Partido Socialista.

Hace tres semanas, Montero presentaba así al expresidente en un mitin en Jaén: "Os dejo con mi talismán, con este hombre bueno, que decía Antonio Machado, un hombre bueno, mi espejo, a quien quiero parecerme, gracias presidente".

La escena se repetía días después en Huelva. Allí, Montero situaba a Zapatero como uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez y agradecía públicamente su implicación con el Ejecutivo actual. "Un referente de disponibilidad, de generosidad", aseguraba, antes de añadir que el expresidente "todos los días se bate el cobre" defendiendo al secretario general socialista. "Te lo agradecemos, presidente. Un hombre que es un orgullo del Partido Socialista, talismán de la campaña", afirmaba ante los asistentes.

En Cádiz, Montero volvía a reivindicar la figura del exdirigente socialista e incluso llegaba a proyectarse en él políticamente. "El presidente Zapatero está volcado, como siempre, ayudando a tu partido en donde se necesita", afirmaba. "Yo quiero ser en unos años, cuando termine de ser presidenta, como el presidente Zapatero", predicaba también allí la exvicepresidenta del Gobierno.

Cuatro días más tarde, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado este martes a Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Zapatero podría declarar como imputado el próximo 2 de junio. Se convierte así en el primer presidente del Gobierno imputado en democracia.