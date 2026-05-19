La cara de Sánchez al enterarse en Zarzuela de la imputación de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado hoy un gesto serio durante su participación en el acto de sanción de la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española, presidido por Felipe VI. La razón no es otra que el acto ha coincidido con la noticia de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de caso Plus Ultra.

También han asistido al Palacio de la Zarzuela los presidentes del Senado, Pedro Rollán; del Congreso, Francina Armengol; del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Esta misma mañana, se ha sabido que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado a Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Zapatero podría declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan a que "se está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles. El magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones".

La situación es inédita: hasta hoy, ningún presidente en democracia había pasado por un trance similar. Libertad Digital ha elaborado una recopilación de las situaciones judiciales a las que se han tenido que enfrentar todos los presidentes desde Adolfo Suárez hasta Sánchez.