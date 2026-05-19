La portavoz de JUPOL avisa tras el trabajo de la UDEF: "Aquí les esperamos, de frente"

La portavoz de JUPOL, Laura García, ha defendido el trabajo de la UDEF tras las últimas investigaciones policiales y ha asegurado que los agentes han logrado "sacudirse" las presiones políticas gracias a una actuación "muy discreta" y sin filtraciones. Lo ha hecho durante una entrevista en La noche de Cuesta de esRadio, donde ha felicitado públicamente a los agentes implicados en la operación.
Carlos Cuesta ha arrancado la entrevista destacando un vídeo publicado por la portavoz sindical en el que alababa la labor de los investigadores. "Demuestra que dentro de la Policía tenéis clarísimo lo que tenéis que hacer" y que, cuando se les deja trabajar, "le atizáis a lo que hay que atizarle, que es a la injusticia y a la corrupción", ha afirmado el periodista.
Laura García ha respondido asegurando que el mensaje iba dirigido "completamente" a sus compañeros. "Cuando dejan a las benditas bestias libres, no se les pone absolutamente nadie por delante y pueden llevar a cabo cualquier tipo de investigación, afecte a quien afecte", ha señalado.
"Han sufrido muchas presiones"
Preguntada por el alcance de las supuestas presiones políticas sufridas por los investigadores, la portavoz de JUPOL ha admitido que los agentes "han sufrido muchas presiones, también mediáticas", aunque ha defendido que el resultado de la operación demuestra la profesionalidad de la UDEF.
"Lo importante es el resultado. Hoy estamos hablando de esto gracias a que los compañeros de la UDEF han trabajado de forma muy discreta, completamente en secreto, y donde no se ha filtrado absolutamente nada: ni una coma, ni un solo informe", ha subrayado.
García ha insistido en que la investigación ha sido de "una complejidad máxima" y ha destacado la cooperación internacional con cuerpos policiales de Francia, Suiza o Estados Unidos. "Han trabajado muchísimos meses. Están completamente exhaustos de tanto trabajo", ha añadido.
Miedo a represalias
Durante la conversación, Carlos Cuesta ha preguntado directamente si desde JUPOL temen represalias tras las investigaciones. Laura García ha respondido que los agentes seguirán actuando "con profesionalidad" pese a cualquier presión.
"Nosotros somos muy valientes. Los compañeros de la UDEF lo han demostrado: que se ponga quien se ponga delante, ellos van a trabajar con profesionalidad. Y, si alguien toma represalias, aquí les esperamos, de frente siempre", ha afirmado.
La portavoz sindical también ha reconocido que desconoce cuál será la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las últimas revelaciones. "No sabemos qué va a suceder a partir de ahora, si esto va a ser la punta del iceberg", ha advertido.