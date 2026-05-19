Los socios no abandonan a Sánchez: entre la "prudencia" y los ataques a los jueces tras la imputación

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha salido este martes en tromba para defender al Gobierno y cargar contra el Poder Judicial tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente separatista ha asegurado que los magistrados "están yendo" a por el PSOE y ha enmarcado la investigación judicial en una supuesta cacería política motivada por intereses partidistas.

Durante sus declaraciones en la Cámara Baja, Rufián ha cuestionado abiertamente la labor de los tribunales, sugiriendo que el cerco judicial por el caso Plus Ultra responde únicamente al perfil mediático del exjefe del Ejecutivo y a su probada utilidad para las aspiraciones electorales de Pedro Sánchez. En este sentido, el diputado ha dejado caer sus dudas sobre si el exlíder socialista estaría imputado por tres delitos de no haber participado activamente en los recientes comicios.

"Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga", ha aseverado el representante de ERC, recurriendo a una conocida cita para hilar su particular ofensiva contra los tribunales. Al ser preguntado sobre si la fragilidad del bloque de investidura está en riesgo, ha optado por restar credibilidad a figuras como el empresario Víctor de Aldama o al sindicato Manos Limpias, reiterando su lealtad a Moncloa.

Asimismo, Rufián ha aprovechado la ocasión para reprochar a la bancada socialista sus acuerdos de Estado, recordando que su formación ya avisó de los presuntos riesgos cuando se pactó con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según su visión, existe un sector de la magistratura dedicado a intervenir en la política. "El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política", ha espetado en un claro mensaje a los jueces.

Otros socios de Sánchez han sido algo más fríos en su defensa de Zapatero. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha exigido cautela antes de emitir juicios precipitados. La dirigente nacionalista ha recordado que las acusaciones "en principio son graves" y ha instado a esperar a que avance la fase de instrucción.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien también ha optado por la prudencia en sus valoraciones. La diputada ha descartado que, por el momento, el escándalo vaya a quebrar su apoyo parlamentario, un respaldo que "a veces es total y a veces no lo es". Pese a ello, ha exigido no hacer "valoraciones precipitadas" hasta que se aclaren los hechos, evitando extender un cheque en blanco al expresidente socialista.

Por otro lado, la líder de Podemos, Ione Belarra, también se ha unido a la jugada de tirar balones fuera para alejar el foco de lo realmente importante: "La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero. Teniendo a Mariano Rajoy que montó la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios, al expresidente Aznar, que es un criminal de guerra, a Felipe González, que dirigió los GAL y a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, no deja de ser sorprendente que el primer imputado sea Zapatero".

Además, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, aseguró este martes tener dudas sobre la investigación: "Tal como sabemos que se están comportando últimamente sus señorías y la judicatura, podemos tener ciertas dudas". El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha sido cuestionado por este asunto: "El Gobierno va a gobernar hasta el final de legislatura. Es lo que vamos a seguir haciendo". Urtasun ha dicho que su opinión "va en la línea" de lo que ha dicho la portavoz.

"No es la primera vez que vemos a jueces actuar de manera política", ha dicho desde Compromís, Alberto Ibáñez. Por último cabe destacar que Junts ha pedido este martes "que se esclarezcan los hechos" que se imputan al expresidente socialista "respetando su presunción de inocencia".