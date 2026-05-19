Luis María Pardo: "El 2 de junio pediremos prisión provisional para Zapatero"

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, ha asegurado en una entrevista en La noche de Cuesta de esRadio que la acusación popular solicitará prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, día en el que está prevista la declaración de los investigados en la causa de Plus Ultra.

Durante la conversación con Carlos Cuesta y Dieter Brandau, Pardo ha defendido que el auto del juez José Luis Calama contiene "indicios racionales suficientes para la imputación del expresidente del Gobierno" y ha advertido de que la investigación podría destapar una presunta financiación irregular del PSOE vinculada al rescate de la aerolínea.

"El punto central era Zapatero"

El letrado ha señalado que el magistrado describe "una organización conformada más allá del rescate de Plus Ultra" y vinculada también al negocio del petróleo venezolano. "Tenía como punto central al expresidente del Gobierno", ha afirmado Pardo, que ha recordado que el rescate de la compañía fue aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

Según ha explicado, resulta imposible desligar a Zapatero de la operación después de los elementos que recoge el auto judicial. "No me pueden decir que no ha habido una influencia relativa o, de alguna manera, indiciaria para que se conceda el rescate", ha asegurado.

Pardo también ha puesto el foco sobre el papel de María Gertrudis, secretaria vinculada al expresidente, a la que considera una figura clave dentro de la trama investigada. "Es obvio" el uso de terceros para evitar vínculos directos, ha sostenido el abogado.

Petición de cárcel el 2 de junio

El presidente de Iustitia Europa ha anunciado que su organización solicitará medidas cautelares contra Zapatero y que pedirá directamente su ingreso en prisión provisional. "Creemos que existen indicios, por las relaciones internacionales de toda esta trama, de un posible y evidente riesgo de fuga", ha afirmado.

En la misma línea, Carlos Cuesta ha subrayado que el auto judicial describe "una red internacional como la copa de un pino", mientras que Pardo ha insistido en que las conexiones internacionales del expresidente deben tenerse en cuenta por el juez. "Los delitos que se imputan son sumamente graves", ha añadido.

El abogado ha sostenido además que parte del dinero investigado "acababa seguramente en la hucha de algún partido político" y ha relacionado esta causa con las pesquisas que desarrolla la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Por su parte, Dieter Brandau ha destacado el papel que atribuye el auto judicial a los intermediarios y secretarias cercanas a Zapatero y a Julio Martínez, conocido como "Julito", para evitar que ambos aparecieran directamente vinculados a las operaciones investigadas.