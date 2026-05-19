En el seno del Gobierno y de Ferraz aseguran estar "convencidos" de la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La secretaria de organización, Rebeca Torró apela al cierre de filas ante la situación judicial que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero. "El que pueda hacer, que haga", en una llamada a reforzar el respaldo al expresidente.

"El que pueda hacer, que haga" llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 19, 2026

También la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez. "No pararán", ha escrito la dirigente socialista asumiendo que la imputación del expresidente corresponde a una persecución.

No pararán — Montse Mínguez (@montseminguez) May 19, 2026

Fuentes socialistas trasladan un mensaje de "tranquilidad" ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero y reivindican el "respeto a la Justicia" y a la "presunción de inocencia". Desde el entorno del PSOE recuerdan además las dos legislaturas del expresidente, marcadas —subrayan— por un "ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", con medidas "pioneras en Europa" que hoy forman parte "del consenso social" en España. En ese contexto, sostienen que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances" y lanzan un mensaje de respaldo interno.

De esta forma, los socialistas apoyan al expresidente tras haber sido imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La imagen contrasta con la exposición pública que el propio Zapatero mantenía hace apenas unos días, cuando compartía protagonismo en un mitin electoral en Cádiz junto a la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, en plena tormenta judicial y con las investigaciones cercando a su entorno. "Yo también les pongo bastante", ironizaba el pasado jueves el expresidente sobre las críticas de la oposición.

La propia Montero, que este domingo sufrió un duro revés electoral, llegó a afirmar que le gustaría parecerse a Zapatero. Ambos volvieron a coincidir además el pasado 1 de mayo en otro acto junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde el expresidente fue especialmente arropado y ensalzado por el líder socialista.

"Ya cuando se está en calidad de investigado, obviamente es porque el tribunal entiende que puede haber algún indicio", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Onda Cero. "Nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos. Ahora bien, llevamos ya mucho tiempo sin tratarnos", ha añadido el dirigente socialista.

En el PSOE respiraban aliviados tras haber dejado atrás diez meses desde aquel informe de la UCO sobre Santos Cerdán que desató una auténtica sacudida interna en el partido. En Ferraz daban por superada una de las etapas más delicadas de la legislatura. Sin embargo, la calma ha durado poco. La imputación del expresidente vuelve a colocar al PSOE en el centro de la tormenta.