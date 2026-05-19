El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que se ha quedado "de piedra" tras conocer la investigación judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra. El dirigente socialista ha afirmado además que nunca percibió en él una "obsesión con el dinero".
Las declaraciones de García-Page se han producido durante una entrevista en la emisora Onda Cero, en la que ha sido informado en directo de la decisión del juez José Luis Calama. El magistrado investiga la posible relación de Zapatero con el conocido como caso Plus Ultra. "Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente", ha señalado el presidente autonómico al conocer la noticia durante la entrevista radiofónica.
"No le he visto especialmente obsesionado con el dinero"
García-Page ha reconocido que hace tiempo que no mantiene relación con el expresidente del Gobierno y ha admitido que mantiene discrepancias con él "en muchas cosas". No obstante, ha defendido que la imagen personal que conserva de Zapatero no encaja con una motivación económica.
"Nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos", ha afirmado el dirigente castellanomanchego. Ha sido en ese momento cuando Page ha reflexionado sobre la situación de algunos exdirigentes tras abandonar la primera línea institucional. "En las etapas de los ex, este país daría para una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, para los políticos", ha indicado.
El juez José Luis Calama dirige las actuaciones relacionadas con este procedimiento, vinculado a la aerolínea Plus Ultra y a las investigaciones abiertas en torno a las distintas operaciones y relaciones derivadas del rescate público concedido a la compañía. García-Page ha evitado entrar en valoraciones sobre el fondo de la causa judicial y ha limitado sus comentarios a su experiencia personal y política con Zapatero.
El presidente de Castilla-La Mancha también ha expresado su deseo de que el expresidente pueda afrontar el procedimiento judicial con garantías. "Le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender", ha afirmado durante la entrevista.