Primeras grietas en el búnker sanchista

La izquierda mediática salió este lunes en tromba a defender a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra. El argumentario era claro: "lawfare", "ultraderecha", "Manos Limpias" y persecución política. Pero, por debajo del ruido oficial y del rodillo habitual del sanchismo televisivo, empiezan a asomar las primeras grietas en el búnker.

Porque algunos de los tertulianos y periodistas que durante años han comprado sin rechistar el relato de Moncloa ya no parecen tan dispuestos a poner la mano en el fuego por el expresidente socialista. Y eso, en el ecosistema mediático de la izquierda, es casi una rareza estadística.

Uno de los primeros en desmarcarse fue el subdirector de eldiario.es, Íñigo Sáenz de Ugarte, habitual escudero mediático del Gobierno en las grandes crisis del sanchismo. Ugarte desmontó directamente uno de los principales mantras difundidos por el PSOE y sus terminales mediáticas: que todo nace de una querella de Manos Limpias.

"Hacer énfasis en la querella de Manos Limpias como si fuera el origen de los problemas judiciales de Zapatero es una manipulación. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez", escribió en X.

Hacer énfasis en la querella de Manos Limpias como si fuera el origen de los problemas judiciales de Zapatero es una manipulación. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. https://t.co/3YGlhzhBVy — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) May 19, 2026

Traducido al castellano político: cuidado con vender otra vez el cuento de la conspiración porque esta vez hay demasiadas instituciones implicadas.

También llamó la atención el mensaje de Ramón Espinar, exportavoz de Podemos y uno de los rostros más reconocibles de la izquierda televisiva. Espinar ha reconocido abiertamente que el panorama judicial del expresidente no tiene precisamente buena pinta.

"El auto del juez es duro y no pinta bien la situación de Zapatero. Presunción de inocencia para él y los mejores deseos, por supuesto, pero el informe de UDEF, la acusación de Fiscalía Anticorrupción y la actuación judicial no parecen lawfare ni bulos".

El auto del juez es duro y no pinta bien la situación de Zapatero. Presunción de inocencia para él y los mejores deseos, por supuesto, pero el informe de UDEF, la acusación de Fiscalía Anticorrupción y la actuación judicial no parecen lawfare ni bulos. Hay que tomarlo en serio. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) May 19, 2026

En la misma línea se pronunció el veterano periodista de tribunales de cadena SER Miguel Ángel Campos, habitual referente mediático del progresismo judicial cuando se trata de desmontar causas incómodas para la izquierda. Campos advirtió de la gravedad de lo que recoge el juez.

"Los hechos que describe el juez sobre Zapatero son muy graves. Él ha sido rotundo. La investigación delimitará. Aquí ni está Manos Limpias ni Aldama detrás. Es una investigación de Anticorrupción en cooperación con otros países desde hace casi 2 años".

Los hechos que describe el juez sobre Zapatero son muy graves. Él, ha sido rotundo. La investigación delimitará. Aquí ni está Manos Limpias ni Aldama detrás. Es una investigación de Anticorrupción en cooperación con otros países desde hace casi 2 años — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) May 19, 2026

Otra vez el mismo mensaje repetido desde sectores nada sospechosos de simpatizar con la derecha: esto no es una denuncia de agitadores ultras ni un invento de internet. Hay Fiscalía Anticorrupción, UDEF y cooperación internacional detrás de la investigación.

Incluso voces acostumbradas a denunciar conspiraciones judiciales empiezan a marcar distancias con el relato oficial del PSOE. Antonio Maestre, conocido por sus encendidos ataques contra cualquiera que critique al sanchismo desde posiciones conservadoras, también ha lanzado un aviso a navegantes dentro de la izquierda mediática:

"El juez Calama no es el juez Peinado. Por ahí no."

El juez Calama no es el juez Peinado. Por ahí no. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 19, 2026

Un mensaje breve pero bastante demoledor para el argumentario socialista. Básicamente, Maestre viene a decir que intentar desacreditar al juez José Luis Calama como la izquierda lleva meses haciendo con Juan Carlos Peinado no cuela esta vez.

También Lucía Méndez, columnista de El Mundo y colaboradora en tertulias de La Sexta o RTVE, ha publicado un alegato a favor del juez Calama con un mensaje que ha caído como una pedrada en plena estrategia de victimización del PSOE:

"Dato. José Luis Calama, el juez de la Audiencia que ha imputado al expresidente Zapatero, está especializado en el combate contra el ciberdelito y la delincuencia económica. No es el ayudante de Aznar. Igual habría que reflexionar antes de hablar".

Dato. José Luis Calama, el juez de la Audiencia que ha imputado al ex presidente Zapatero, está especializado en el combate contra el cíbercrimen y la delincuencia económica. No es el ayudante de Aznar. Igual habría que reflexionar antes de hablar. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) May 19, 2026

Posiblemente Moncloa esperaba una defensa cerrada y automática, como tantas otras veces. Pero el simple hecho de que algunos tertulianos progresistas hayan empezado a hablar de "hechos graves", "Anticorrupción" y "UDEF" en vez de "bulos" y "lawfare" ya es una novedad. El muro mediático que tradicionalmente protegía al sanchismo parece que empieza a mostrar pequeñas fisuras.