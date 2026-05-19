Puente llama "imbécil" a Feijóo tras la imputación de Zapatero

El Gobierno intenta enmarcar la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta estrategia judicial dirigida a perjudicar al presidente Pedro Sánchez. Ese es el mensaje que buscan trasladar tras la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de imputar al expresidente por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

En paralelo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica política tras insultar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluir un vídeo de un mitin electoral en el que el dirigente popular se refería a la situación judicial vinculada al caso Plus Ultra.

Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario. pic.twitter.com/vHqYTkLayA — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

Pero no se ha quedado ahí. El mismo que en otra ocasión menospreció la labor de medios críticos como Libertad Digital, al que llegó a referirse de forma despectiva como "Libertad Vegetal", vuelve ahora a cargar contra este medio con un tono despectivo.

Como veo algún facha que duda de que la causa sea secreta, pongo esta noticia de un medio de confianza. Secreto prorrogado el 23 de abril. Por lo tanto, Feijoo posee información precisa de las actuaciones a practicar en una causa declarada secreta. https://t.co/oO7hzU3NAn pic.twitter.com/tZQEPC1erp — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

No es la primera vez que Puente insulta al líder del PP. Después de que Feijóo se hiciera eco de lo ocurrido en el Tribunal Supremo, donde el comisionista Víctor de Aldama afirmó que "por primera vez" se señaló a "un presidente como el uno de una organización criminal" y que Pedro Sánchez era conocedor de la trama, Puente dijo que Feijóo le daba "asco".

Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia. https://t.co/AIMumLF2aO — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2026

La creciente polarización política se ha convertido en el telón de fondo de la acción del Gobierno. El mismo Ejecutivo que recurre de forma habitual al término "bulo" como eje de su discurso político, se enfrenta ahora a un escenario en el que esta nueva imputación desmorona los cimientos del relato.