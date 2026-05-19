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Política

Puente llama "imbécil" a Feijóo tras la imputación de Zapatero

La creciente polarización política se ha convertido en el telón de fondo de la acción del Gobierno.

Libertad Digital
La creciente polarización política se ha convertido en el telón de fondo de la acción del Gobierno.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), participa en un acto del PSOE celebrado este jueves en Granada. EFE/ Miguel Ángel Molina | EFE

El Gobierno intenta enmarcar la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta estrategia judicial dirigida a perjudicar al presidente Pedro Sánchez. Ese es el mensaje que buscan trasladar tras la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de imputar al expresidente por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

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En paralelo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica política tras insultar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluir un vídeo de un mitin electoral en el que el dirigente popular se refería a la situación judicial vinculada al caso Plus Ultra.

Pero no se ha quedado ahí. El mismo que en otra ocasión menospreció la labor de medios críticos como Libertad Digital, al que llegó a referirse de forma despectiva como "Libertad Vegetal", vuelve ahora a cargar contra este medio con un tono despectivo.

No es la primera vez que Puente insulta al líder del PP. Después de que Feijóo se hiciera eco de lo ocurrido en el Tribunal Supremo, donde el comisionista Víctor de Aldama afirmó que "por primera vez" se señaló a "un presidente como el uno de una organización criminal" y que Pedro Sánchez era conocedor de la trama, Puente dijo que Feijóo le daba "asco".

La creciente polarización política se ha convertido en el telón de fondo de la acción del Gobierno. El mismo Ejecutivo que recurre de forma habitual al término "bulo" como eje de su discurso político, se enfrenta ahora a un escenario en el que esta nueva imputación desmorona los cimientos del relato.

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