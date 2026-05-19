Sánchez agradece la lealtad incondicional de Zapatero al PSOE

Pedro Sánchez ha agradecido públicamente lo que considera una "lealtad incondicional" hacia las siglas y la historia del PSOE. Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha destacado el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero con el presente y el futuro de una formación que califica como "organización transformadora esencial para la realidad política de España".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha registrado la empresa What the Fav, agencia de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero después de que esta mañana trascendiese que el expresidente del Gobierno ha sido imputado, finalmente, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Zapatero ha sido imputado el magistrado José Luis Calama por estos tres delitos.

Sánchez defiende a Zapatero

Sánchez cierra filas con el ya imputado expresidente del Gobierno que estaba involucrado en numerosos casos de presunta corrupción. Plus Ultra, negocios con el oro y petróleo venezolano y negocios en China, así como su participación como asesor en Análisis Relevante han desencadenado en un registro y posterior imputación para Zapatero.

El expresidente, acusado de lobysta en China y Venezuela por Aldama, afronta unas horas en la que su situación judicial se ha complicado notablemente, algo que debería haber pasado hace tiempo tras los numerosos indicios descubiertos por la Unidad Central Operatica (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Con todo ello, el presidente Sánchez, destaca la importancia e implicación de su antiguo rival político, como explica Carlos Cuesta en su libro El Gran Impostor. Sánchez, una vez más, del lado de imputados y presuntos delincuentes mientras sigue sin asumir responsabilidades políticas tras la catarata de escándalos que asolan al PSOE, con un exsecretario de organización en prisión y con el juicio visto para sentencia, otro exsecretario de organización que pasó por prisión y está rodeado de escándalos y varios ministros salpicados en las distintas tramas que acaban, presuntamente, en el Partido Socialista Obrero Español.